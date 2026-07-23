"Изпускат питомното, догодина ще гонят дивото": Мартин Димитров за бюджетния дефицит

"Беше изпуснато питомното, догодина ще гонят дивото за овладяване на дефицита". Така депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров коментира пред медиите в парламента ситуацията с финансите на държавата в контекста на разглеждането на бюджета за 2026 г. на второ четене. Той отбеляза, че с бюджетите се вижда прогресивен дълг, прогресивен дефицит, прогресивни разходи, но прогресивни реформи няма.

"Тези хора не правят нито една важна реформа", критикува Димитров.

Според д-р Александър Симидчиев здравеопазването е един от класическите примери как е можело да има реформи, но те не са се случили. "Имахме предложение както за спиране на всички кранчета по отношение на обществени поръчки, така и преразпределение на самия бюджет по начин, който ще осигури максимален достъп до всички хора. Всичко това беше отхвърлено", посочи още Симидчиев.

По думите му на гръцки има един термин "аматия", което означава, че правиш това, което си правиш, въпреки че знаеш, че може да бъде по-добре. ОЩЕ: Няма черна каса в бюджета, има черна дупка в спомените и размислите на някои хора

ДБ виждат удар по светлата икономика

"Демократична България" виждат тежък удар по светлата икономика.

В тази връзка от формацията изброиха по-високия максимален осигурителен праг, по-високите минимални осигурителни прагове и промяната в почасовата заетост.

Бюджет 2026 напомня на Жан Виденов и 1997

Владислав Панев сравни бюджета с този на Жан Виденов през 1997 г.

"Публичните финанси са като здравеопазването. Когато правиш навременни разходи за превенция, тогава предотвратяваш огромните разходи за лечение на болни. Когато имаш икономически растеж, не правиш големи дефицити. Когато имаме дефицит по време на растеж, когато дойде икономическата криза, нямаш никакви муниции за реагиране и тогава лечението може да е на смъртно легло, както беше при Жан Виденов", заяви още Панев. ОЩЕ: Живеем в "заблуда" за Бюджет 2026: ДБ видя член в закона, с който "Радев ще сключва нови договори с общините без правила"