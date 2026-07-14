Въпреки бума на AI: Все по-малко компании са готови за реалното му внедряване

Въпреки рекордните инвестиции в изкуствен интелект, все по-малко организации са подготвени за устойчив бизнес успех в следствие на реалното внедряване на технолигиите. 45% от бизнес лидерите очакват AI агентите да бъдат част от ежедневните работни процеси още през следващите 12 месеца, но едва един от пет мениджъри e убеден, че организациите им изграждат необходимите компетенции в служителите си. В същото време едва 39% от компаниите активно включват служителите в процеса по преструктуриране на техните роли в условията на AI.

Това показват данните на ново глобално проучване на HR компанията Adecco Group. То е проведено сред 2 000 висши мениджъри от 13 държави, представляващи организации с общо над 8,6 милиона служители.

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То показва, че след първоначалната вълна на ентусиазъм компаниите все по-често се сблъскват с реалните предизвикателства при мащабното внедряване на изкуствения интелект - от липсата на ключови умения до необходимостта от нов тип лидерство и управление на промяната.

Най-голямото предизвикателство е не достъпа до технологията, а способността на лидерите да подготвят хората и организациите си за промяната. За една година делът на организациите готови за бъдещето намалява с 4%, въпреки че AI продължава да бъде сред основните стратегически приоритети на мениджмънта на компаниите.

Анализът очертава няколко общи характеристики за компаниите, които са готови за тази нов етап от внедряването на AI. Всички те не разглеждат AI като заместител на хората, а като средство за повишаване на ефективността, качеството на решенията и адаптивността на организациите.

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Според анализа именно доверието се превръща в най-важния фактор за успешната трансформация. Организациите с високо ниво на доверие между лидери и служители са значително по-склонни да реализират успешни AI инициативи, докато липсата на прозрачност и ясно лидерство ограничава възвръщаемостта от технологичните инвестиции.

"Новото ни проучване показва, че най-голямото предизвикателство вече не е самата технология, а доверието в лидерите, в процесите и в начина, по който компаниите комуникират и управляват внедряването на AI. Организациите с високо ниво на организационно доверие са значително по-удовлетворени от резултатите от внедряването на AI, докато при тези с ниско ниво под 1/3 го оценяват като успешно", коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.