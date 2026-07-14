Водещи смартфони на Samsung, Motorola и Xiaomi на лизинг без оскъпяване от Vivacom

Vivacom стартира кампания, която дава възможност на клиентите да се сдобият с едни от най-желаните смартфони на пазара при още по-изгодни условия. До 31 юли избрани модели на Samsung, Motorola и Xiaomi се предлагат на лизинг без оскъпяване с план Unlimited от Vivacom. При сключване на 24-месечен договор за план Unlimited общата сума на лизинга е равна на цената при еднократно плащане.

Сред акцентите в кампанията е Samsung Galaxy S26 Ultra – най-модерният модел в серията Galaxy досега. Смартфонът впечатлява с новия Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 200 MP основна камера с усъвършенстван ProVisual Engine, AI функции от ново поколение и 6,9-инчов Dynamic AMOLED дисплей с честота на опресняване до 120 Hz. Изключително тънкият корпус, високата производителност и професионалните фотографски възможности го превръщат в отличен избор за потребителите, които търсят безкомпромисен флагман.

Кампанията включва и Motorola Signature 5G – устройство, което съчетава премиум дизайн с впечатляваща производителност. Оборудван с мобилната платформа Snapdragon® 8 Gen 5, 6,8-инчов Extreme AMOLED дисплей с честота до 165 Hz и система от три 50 MP камери с възможност за 8K видео, моделът предлага бърза работа, високо качество на изображението и надеждна работа през целия ден благодарение на батерията с 90W TurboPower™ зареждане. При покупка, клиентите получават и безжичните слушалки Moto Buds 2+ в комплект.

За почитателите на мобилната фотография Vivacom предлага и Xiaomi 17 Ultra. Разработен съвместно с Leica, смартфонът впечатлява с професионална тройна камера с 200 MP телефото сензор, Leica Summilux оптика и възможност за заснемане на детайлни кадри при различни условия. В комбинация със Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 6,73-инчов AMOLED дисплей, Dolby Vision®, Dolby Atmos® и 90W бързо зареждане, Xiaomi 17 Ultra предлага флагманско изживяване както при снимане, така и при гледане на съдържание и мобилни игри.

С новата кампания Vivacom прави още по-достъпни някои от най-иновативните смартфони на пазара, като дава възможност на клиентите да ги закупят на лизинг без оскъпяване до 31 юли с план Unlimited.

Повече информация можете да откриете на vivacom.bg.