Какво стана с CloudFlare, защо се срина: Технологично обяснение

Между 5 и 15 млрд. долара на час са загубите заради срива на платформата Cloudflare. А причината за срива е, че всъщност основната функация на платформата - да позволява по-бързо обновяване на всеки сайт (рефреш), който е свързан с нея - се срина. Става въпрос за определен вид файлове. Това не е хакерска атака, проблемът обаче се задълбочи, защото клиентите задълбочиха проблема с постоянни опити за рефрешване, което предизвика т.нар. "окачен трафик". Обяснението даде експертът по киберсигурност Ангел Сираков пред БНТ - Още: Тежък срив в мрежата на "Cloudflare": Хиляди сайтове по света и у нас бяха засегнати

Как може да се противодейства в такива случаи? Според Сираков, с подсигуряване, което обаче означава и оскъпяване на услугата. Бизнесът може да реагира с бекъп системи, което обаче означава допълнителни инвестиции.

Последствията от срива все още се усещат - например популярната микроблог социална мрежа "Х" не работи както трябва. Ако потребител иска да вгради публикация от "Х" в друга платформа, засега това е невъзможно.

Някои експерти смятат, че подобни инциденти подчертават крехкостта на съвременния интернет и дълбоките смущения, които могат да бъдат причинени от проблеми в малкия брой компании, които го поддържат - Още: Десетки сайтове като X, Spotify, ChatGPT, Amazon спряха да работят