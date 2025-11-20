Дни след рухването на руския робот: Хуманоид танцува пред Путин (ВИДЕО)

Руски канали разпространиха видеоматериал, на който робот танцува пред Владимир Путин. Кадрите бяха разпространени само дни след фиаското при представянето на първия руски хуманоид. Тогава, при излизането на специално приготвената за целта сцена, роботът се просна на пода и бе изнесен от двама помощници.

😁 Nothing unusual — just Russia’s much-hyped humanoid AI robot collapsing on stage during its debut presentation.



Apparently, it couldn’t handle Russian reality. pic.twitter.com/czFlclTYX5 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

На новото видео се вижда как роботът стои някак неуверено на краката си, но все пак се задържа прав. Хуманоидът се представя пред Путин като обяснява къде и как е бил създаден, както и на какво е способен.

A robot danced in front of Putin



The android still can’t pay taxes or storm trenches, but judging by this week’s news, that already counts as progress.



Russia’s previous “miracle of robotics” became a global embarrassment after it dramatically collapsed during its own… pic.twitter.com/fNvSspcubg — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

Путин поиска руски модели на изкуствен интелект

Новата демонстрация бе организирана по врене на форум, посветен на изкуствения интелект. На него руският президент Владимир Путин призова за създаването на национален координационен щаб, който да ръководи работата по разработването на собствени модели за генеративен изкуствен интелект в Русия, които според него са от жизненоважно значение за запазването на руския суверенитет, предаде Ройтерс.

Путин заяви, че моделите, основани на най-популярните езици в света, са се превърнали в основен инструмент за разпространение на информация и са в състояние да повлияят на възгледите на цели държави. Той добави, че зависимостта от модели, основани на световните езици, разработени в други страни, е неприемлива за Русия.

"За Русия това е въпрос на национален, технологичен и ценностен суверенитет. Ето защо нашата страна трябва да разполага с изчерпателен набор от собствени технологии и продукти в областта на генеративния изкуствен интелект", заяви Путин по време на събитието, посветено на ИИ.

Путин заяви, че координационният щаб трябва да се фокусира върху разработването на центрове за данни в цялата страна и осигуряването на близки енергийни източници като малки атомни електроцентрали.

Изкуственият интелект в Русия

Макар Русия да изостава от САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект, два модела, основани на голям световен език - "Гигачат" (Gigachat) и "Яндекс Джи Пи Ти" (Yandex GPT), са разработени от основните компании в страната, фокусирани върху изкуствения интелект, "Сбербанк" (Sberbank) и "Яндекс" (Yandex).

"Сбербанк", която се превърна от традиционна банка в технологична компания, обяви днес нова версия на "Гигачат" и представи на Путин продукти, базирани на изкуствен интелект, от хуманоидни роботи до банкомати за диагностика на здравето.

Путин заяви, че приносът на технологиите, базирани на изкуствен интелект, към БВП на Русия трябва да надхвърли 11 трлн. рубли (136,57 млрд. долара) до 2030 г. Той призова за разработване на национален план за внедряване на изкуствен интелект.

Чрез блокирането на вноса на хардуер, включително микрочипове, западните санкции са препятствие пред усилията на Русия да разшири капацитета си за развитие изкуствения интелект, посочва Ройтерс.

Путин предупреди срещу прекомерното регулиране на изкуствения интелект в страната, но заяви, че за националната сигурност и събирането на разузнавателна информация трябва да се използват само руски модели, за да се гарантира, че данните не напускат страната.

Путин обеща, че разработеният от "Сбербанк" руски модел за изкуствен интелект "Гигачат" ще бъде използван при подготовката на пряката линия с президента, която ще се състои към края на годината, посочва ТАСС.

Здравето на Путин

Руският президент Владимир Путин заяви още, че е в отлично здраве. 73-годишният руски лидер сподели това по време на събитието, посветено на ИИ, като добави, че наскоро е преминал медицински преглед в болница, предаде ДПА. "Слава Богу, всичко е наред", цитираха руските медии думите на Путин.

Той обясни, че е преминал двудневен медицински преглед, за който е бил приет в болницата, от която е бил изписан на следващия ден. Здравословното състояние на Путин е било предмет на постоянни слухове през годините, отбелязва ДПА.

Кремъл многократно е афиширал добрата физическата форма на Путин, често показвайки негови ярки публични изяви. През годините Путин е показван да язди кон без риза в дивата природа, гмуркащ се за древни амфори, трениращ във фитнеса и в кабината на самолет изтребител. Подобни кадри се възприемат като начин да се изтъкне здравето на Путин спрямо това на непопулярния му предшественик Борис Елцин, който беше болен по време на голяма част от мандата си, посочва ДПА, цитирана от БТА.