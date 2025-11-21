Едва 10% от хората с основно образование ползват онлайн банкиране

Защо и как дипломата влияе на онлайн поведението ни, по какво си приличат потребителите на телекомуникационни услуги в България и къде се крият разликите – отговори на тези и още любопитни въпроси намираме в последното проучване на агенция „Тренд“, направено по поръчка на Алианса на технологичната индустрия у нас.

Елитните гимназии и университети отдавна са придобили почти култов статус за родители и бъдещи ученици и това не е случайно. Степента и качеството на образование са основен фактор, който определя мястото ни в съвременния свят, не само офлайн, но и в дигиталното пространство, както сочат данните от проучването на агенция „Тренд“ за навиците и удовлетвореността на потребителите на телекомуникационни услуги у нас.

Почти три четвърти от българите с висше образование ползват онлайн банкиране, докато едва 10% от хората с основно образование са се престрашили да управляват парите си през телефона. При онлайн пазаруването тенденцията е същата – 8 от 10 висшисти пазаруват онлайн, срещу едва една четвърт от хората с по-ниско образование.

Какво ни казват тези данни?

Очевидно е, че потребителите с по-висока степен на образование се чувстват и по-комфортно, когато боравят с финансите си в дигиталното пространство. Те без притеснение използват удобството и бързината на онлайн банкирането, пазаруването през платформи и разнообразните финансови приложения.

Хората с по-нисък образователен ценз подхождат към дигиталният свят по-предпазливо. Те се придържат към познатото – социални мрежи, търсачки, чатове. За тях интернет е място за връзка с останалите и за забавление, но стъпката към по-отговорни финансови инструменти изглежда по-несигурна за тях. Показателно е, че именно образователното разделение – а не поколенческото – е решаващо за използването на онлайн банкиране. Дори родените със смартфон в ръка, но с по-ниско образование, остават резервирани към дигиталните финансови услуги.

Това се случва на фона на масовото потребление на телекомуникационни услуги у нас – 95% от българите между 18 и 65 години ползват активно смартфони и мобилен интернет и дават много висока оценка (8 от 10) на качеството на услугите на своя телеком, а цели 90% от потребителите смятат, че те са на европейско ниво.

Днес голямото предизвикателство пред телекомите не е инфраструктурата, а потребителската увереност. Затова трите водещи оператора инвестират в обучения, платформи и инициативи, които подкрепят дигиталната грамотност. Защото в свят, в който онлайн банкирането, електронната търговия и мобилните приложения са ежедневие, дигиталните умения вече не са просто удобство – те са форма на лична независимост.