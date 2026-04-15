Основателят на Telegram обяви война на спамботовете

Основателят на Telegram Павел Дуров обяви промени в месинджъра, насочени към борба със спама в чатове и канали. Това решава проблем, който отдавна остава нерешен: активността на спамботове чрез реакции към съобщения, според канала TG Info. Според информацията, администраторите в момента могат да изтриват съобщения от такива ботове и да блокират участието им в дискусии, включително с помощта на автоматизирани инструменти. Реакциите обаче остават уязвим елемент: дори след като бъдат блокирани, ботът може да продължи да оставя емоджита под публикации и коментари, привличайки вниманието на потребителите и ефективно продължавайки да популяризира съмнително съдържание.

Дуров призна съществуването на този проблем и каза, че екипът вече работи по отстраняването му. „Проблемът със спам ботовете в реакциите е ясен. Започнахме да работим върху решение. Скоро ще бъде възможно да се забрани достъпът на потребител до списъка с реакции и да се изтрият всички негови съществуващи реакции в група. Същото ще бъде достъпно и за автоматизирани модераторски ботове чрез Bot API“, отбеляза Дуров.

Това ще позволи по-бърза реакция на спамерската активност и значително ще намали влиянието им в групи и канали. Очаква се актуализацията да елиминира един от последните останали инструменти, използвани от ботове за заобикаляне на ограниченията и оставане видим дори след блокиране, се отбелязва в изявлението.

