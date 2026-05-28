Meta обяви, че Facebook и Instagram стават платени. Колко пари ще трябва да даваме? (ВИДЕО)

28 май 2026, 10:45 часа 418 прочитания 0 коментара
Американският технологичен концерн Meta въвежда платени версии на основните си приложения - Facebook, Instagram и WhatsApp, предаде Франс Прес, цитирана от АПА. Новите услуги Facebook Plus, Instagram Plus и WhatsApp Plus вече се пускат в световен мащаб, съобщи продуктовият директор на Meta Наоми Глейт във видео, публикувано в Instagram. Чрез новите абонаментни услуги компанията цели да намали зависимостта си от приходите от реклама и да разшири източниците си на приходи чрез други канали.

Какво ще е новото и колко ще струва?

Според Meta потребителите на Instagram Plus и Facebook Plus ще получат достъп до допълнителни функции, включително разширени анализи, статистики за повторно гледане на истории и повече възможности за персонализиране на профилите. WhatsApp Plus пък ще предлага премиум стикери и индивидуални мелодии за известия и обаждания.

Компанията все още не е обявила официално цените, но според медийни публикации абонаментът за Instagram Plus и Facebook Plus ще струва 3,99 долара месечно, а за WhatsApp Plus - 2,99 долара.

В дългосрочен план Meta планира да обедини платените услуги под общата марка Meta One. Компанията вече предлага в Европа платени версии на Facebook и Instagram без реклами, въведени през 2023 г. в съответствие с европейските правила за защита на личните данни, припомня БТА.

Яна Баярова Редактор
