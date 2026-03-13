Учени: Гъба от Чернобил може да спаси хора в Космоса

След аварията в атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 г., научната общност прогнозира, че районът около разрушения енергоблок ще се превърне в мъртва пустош за десетилетия напред. Но природата демонстрира впечатляваща способност за адаптация - въпреки екстремния радиационен фон, животът не само е оцелял, но и еволюирал. Днес изследователите са убедени, че изучаването на тези „радиоустойчиви“ организми ще се превърне в ключов елемент в бъдещите космически мисии, където нивата на радиация остават една от основните заплахи за колонизаторите. Това съобщава специализираното издание earth.com.

Гъбата от Чернобил, която изненада учените

Фокусът на вниманието на учените се превърна в гъбата Cladosporium sphaerospermum. Този вид плесен е отдавна познат на биолозите, но именно в условията на Чернобилската зона за отчуждение той е проявил уникални свойства. Оказало се, че микроорганизмът не само издържа на смъртоносни дози радиация без вреда за себе си, но и избира най-замърсените райони за своето размножаване. Освен това наблюденията показват, че за тази гъба радиацията е вид енергиен ресурс, който тя „абсорбира“, за да стимулира собствения си растеж.

Тази характеристика на матрицата е заинтересувала изследователи, търсещи начини за защита на астронавтите от космическа радиация. Ракетите имат специални екрани за защита на екипажа, но всеки допълнителен килограм, изпратен в космоса, е много скъп. Така че за истинска колонизация на други планети е необходимо някакво коренно различно решение от изпращането на антирадиационни екрани от Земята. Именно тук учените се заинтересували от способността на плесента Cladosporium sphaerospermum да вирее в условия на висока радиация.

Експеримент на МКС: мухълът като бъдеща защита срещу радиация

За да тестват идеята в реални условия, изследователите изпратили гъбата до Международната космическа станция (МКС) в специален автономен модул CubeLab. Въпреки че МКС е защитена от част от магнитното поле на Земята, нивото на радиация там е много по-високо, отколкото на повърхността на планетата.

В запечатана петриева паничка едната половина беше напълнена с хранителен разтвор с гъбички, а другата половина - с чист хранителен разтвор без мухъл. Под всяка половина бяха поставени радиационни сензори. И сензорите регистрираха, че нивото на радиация под гъбичките е малко по-ниско, отколкото под другата половина на паничката, където нямаше мухъл. И колкото по-дебел ставаше слоят мухъл, толкова по-забележима беше разликата в нивата на радиация, която сензорите регистрираха.

Авторите на изследването (публикувано във Frontiers in Microbiology през 2022 г.) са предпазливи: това е само доказателство за концепцията. Експериментът е малък, много фактори са трудни за разделяне. Но резултатите са окуражаващи. В същото време изследователите предполагат, че подобна гъба би могла да се превърне в основа за жив антирадиационен щит за космически ракети или колонии на други планети.

