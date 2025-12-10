Лайфстайл:

"Аз се казвам Джем и Пеевски не може да ме представлява": Лицето на спорта в Actualno.com ознаменува протеста (ВИДЕО)

"Аз се казвам Джем Юмеров и съм от турски етнос, девето поколение. От свое лично мнение казвам, че човекът, който раздели най-силно е Делян Пеевски. Той не може да ме представлява, не защото е етнически българин - в никакъв случай не може да ме представлява Хамид Хамид и Байрам Байрам. Нека обществото не смята, че образът на етническия турчин е Байрам Байрам - аз не го заслужавам."

Тези думи на спортния редактор в Actualno.com и колега журналист от младото поколение Джем Юмеров в изданието на предаването "Референдум" по БНТ от вторник вечер изпълниха социалните мрежи и предизвикаха бурни обществени реакции в подкрепа на протестите срещу правителството и срещу участието на ДПС във властта.

Джем е част от екипа на националната ни медия с ресор "Спорт" от началото на 2023 г. Студент е по "Журналистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", а преди това трупа професионален опит в бранша с работата си във VoiceInSport. Има дълъг опит като част от екипа на Зала на славата "Христо Стоичков", както и в неправителствения сектор с редица каузи и инициативи в подкрепа на младежките политики и общността.

За екипа на Actualno.com Джем винаги е бил един от най-всеотдайните колеги с ясно изразена гражданска позиция, буден и хладен ум, непримиримост към политическите словоблудства и ясен ангажимент към принципите на демократичното участие и свободната журналистика.

"За мен 30 години ДПС е партия на едни тарикати, част от тях превърнали се в олигарси. Докато един етнос, едно общество нижеше тютюн от 05:00 часа сутринта, друг живееше в сараите и ние не сме забравили кой плащаше сметката за тези сараи. Нека Пеевски не забравя, че турския етнос има непоносимост към свинско месо и това рано или късно ще се прояви. ... Просто ние сме хора от различни вселени" - този цитат на Джем сякаш ознаменува протеста на младото поколение, което за трета вечер ще бъде част от многохилядните протести в цялата страна.

