"България има потенциал за добив на критични суровини": Взети са проби от "Марица Изток"

"Редкоземните елементи и критичните метали са част от глобалната надпревара за енергиен суверенитет. Потвърждавам, че България има потенциал за добив на критични материали - това е реален шанс за комплекса "Марица Изток" да разкрие потенциала си. Под ръководството на Българския енергиен холдинг колеги организират вземане на проби, провеждане на геоложки проучвания и след края на анализите ще бъдат споделени със специалисти от университета в Северна Дакота, където имат огромен опит в това поле".

Това каза зам.-министъра на енергетиката Красимир Ненов по време на петото издание на гранд форума Powers Summit 2025: "Власт, чувай!" във вторник, предава репортер на Actualno.com на място. Годишният диалог между бизнеса и властта в темите сигурност и иновации, енергетика, здравеопазване, образование и конкурентоспособност започна с отстъствието на ключови министри и председатели на ресорни парламентарни комисии. Причината - извънредните заседания за разглеждане на първо четене на прекроения проектобюджет 2026 и многохилядните протести в редица градове у нас.

Участниците обсъдиха необходимостта от национален списък с критични суровини, ускоряване на стратегическите проекти, развитие на физическата и търговска свързаност в ЕС и по-голяма прозрачност на пазарните механизми, включително данни от европейските системи Пикасо и Маре и използването на батерии в електроенергийната система.

"Направихме и невъзможното в енергетиката да намалим бюрократичната тежест. Имаме идея да се направи геоложка компания, която е необходима не само за въпросния списък с национални критични стратегически суровини, който иска бизнеса, но и ще помогне в проблемите с водата у нас. По втория приоритет търговска свързаност - откакто функционира Фонда за сигурност на енергийните активи, всички имаме интерес от повече свързаност и повече данни. Трябва с бизнеса да се разберем как да споделим тежестта в инвестициите. Чух, но трябва да кажем и дали чуваме новите енергийни политики, защото енергетиката е преди всичко е геополитика. Новата администрация в САЩ задава много интересна посока и инвестира огромни средства в новите технологии", каза в своето изложение депутатът от ДПС-НН Станислав Анастасов.

От своя страна Драгомир Стойнев от БСП подчерта, че тогава, когато държавата може да има държавни предприятия, няма причина те да не се развиват. "Чух ви много внимателно, от няколко дни ви чуваме особено много. Енергийният преход не е просто да следваме дадени правила, а ние самите да бъдем част от политиките и процесите. Индустриите ни няма как да се разгърнат без да имаме сигурност на доставките, с които да сме конкурентни на китайските инвестиции", каза Стойнев и изброи редица добри примери в Белгия, Дания, Финландия по отношение енергийна диверсификация и предвидимост на енергийната среда.

Гласът на опозицията в лицето на Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" изрази несъгласие с двамата в частта, че "държавата трябва да яхне цялата инициатива и да води един бизнес процес". По думите му всички индустриалци и бизнеса разчитат държавата не да води, а да създаде нормалните условия за бизнеса - добър пример за това е вертикалния газов коридор, който бе подкрепен от държавата, каза Рибарски. "Примерът с проучванията на нефт и природен газ в Черно море - там по-голямата част от дейностите бяха извършени от чуждестранни компании, а едва ние впоследствие в парламента взехме решение да се включи евентуално държавата с участие до осоло 10-20%. Такова трябва да е участието на държавата - стратегическо, но и подкрепящо към големите инвестиции", обясни още депутатът от ПП-ДБ

В своето изказване управляващият директор на "Westinghouse България" Иван Пиронков подчерта, че компанията вече презентира своята нова технология AP1000 - единственият проект с пасивни активи за управление, т.е. при загуба на електроенергия в атомната централа "Козлудуй" ще се поддържат мощностите от природни сили до 72 часа. "Нашият АЕЦ е един от най-добрите в света, макар да съм посетил поне 10 световни атомни централи. Страната ни има изключителна индустрия", подчерта той.

Иначе петото издание на гранд форума Powers Summit 2025: "Власт, чувай!" във вторник отново организира независима платформа за открит диалог между индустрията, гражданския сектор и властта. Тазгодишното издание поставя стратегическия фокус върху Сигурността - на държавата, икономиката, енергетиката, технологиите, обществото и човешкия капитал. През последния месец индустриалните лидери на всички големи организации на бизнеса и индустрията в темите работиха заедно в специални работни групи. Според регламента на "Powers Summit" те се обединиха около 3 приоритета във всяка тема, които ще бъдат представени днес пред политическите лидери и институциите.

От своя страна политическите представители на парламентарно представените партии и изпълнителната власт във всяка тема, ще кажат какво са "чули" по всеки от изброените приоритети и ще поемат съответните ангажименти от страна на партията или институцията, която представляват.

