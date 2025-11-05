Прогноза: За бялата и черната техника този Черен петък ще бъде тъжен

"Нашата работа като гражданска организация не е да вървим заедно с инспекторите и да обикаляме по магазините, а по-скоро да имаме ясен механизъм за това как да предаваме информация, която получим, да кажем някакъв сигнал или жалба, да можем ние по най-добрия начин да го формулираме и да го дадем на контролните органи". Това каза пред БНР Богомил Николов от асоциация "Активни потребители".

"Разбира се, че във всеки един случай, който получим, ние ще съдействаме на потребителя, защото има един много стар проблем в България - много често, когато хората се обръщат към институции, те го правят с емоция, а не с разум. Много често не описват добре или правилно фактите. Много често не пазят доказателства и след това се сърдят на контролните органи, че не са си свършили работата. Нашата основна цел и задача е да овластим потребителите със знания и умения, така че те да могат да бъдат най-добрият контрольор, най-важният контрольор".

Снимка: iStock

В интервюто Николов коментира намаленията по време на Черния петък: "Важно е не да гледаме процентните намаления, а да гледаме стойността на цената. Специално за бялата и черна техника това ще е един тъжен Черен петък, защото точно преди кампанията, масово през септември цените скочиха заради поведението на компаниите, които обезвреждат електроуредите".

