Samsung Galaxy Z Fold7 – нови възможности в сгъваем формат

Samsung Galaxy Z Fold7 5G се явява ултимативният смартфон. Той по нищо не отстъпва на топ моделите от други брандове и в същото време предлага фактора "сгъваемост", който отваря вратата към много нови възможности. Какви са те и откъде може да го купим с допълнителна застраховка срещу повреди и дори кражба, както и с безплатна първа вноска, ще научим в следващите редове.

Надеждност, на която може да се разчита

В сгънато състояние Galaxy Z Fold7 е с дебелина 8,9 мм, а разгънат – едва 4,2 мм, което го прави съпоставим по обем и тегло със стандартен смартфон. Въпреки изключително тънкия профил, здравината не е компрометирана – усъвършенстваната панта Flex Hinge предотвратява обратното огъване, а рамката от подсилен Armor Aluminum гарантира изключителна устойчивост във времето.

Въпреки тънкия профил, в корпуса е поместена батерия с капацитет 4400 mAh, която благодарение на софтуерната оптимизация, издържа дори в по-натоварените дни. Плавната работа е осигурена от Snapdragon Elite 8 процесор и 12 GB RAM, като всичко това прави модела не само надежден откъм устойчивост на счупване, но и готов да предостави безупречно представяне при ежедневна употреба.

Един телефон, два свята

Galaxy Z Fold7 идва с огромен вътрешен дисплей – 8,0-инчов Dynamic AMOLED 2X с честота на опресняване 120 Hz, което означава плавно скролиране, прецизни докосвания и потапящо визуално изживяване. Външният 6,5-инчов екран, използва същата AMOLED технология и честота на опресняване, но добавя и Corning Gorilla Glass Victus 2, подобряващ външната устойчивост на устройството, така че срещите с ключове, твърди повърхности и случайни надрасквания да не са ежедневна грижа.

Благодарение на този екран телефонът може да се използва напълно комфортно като обикновен смартфон, а основният голям екран влиза в действие, когато искаме повече пространство – за работа с няколко приложения, за гледане на филми и сериали или за четене с по-удобен шрифт. Той не се използва всеки път, когато извадим телефона от джоба, но е безценен за моментите, когато имаме нужда от нещо повече.

Ползите от сгъваемостта

Samsung Galaxy Z Fold7 може да се използва в полусгънато положение, което създава сценарии на употреба, непосилни за стандартните телефони. Когато искаме да направим снимка на движещ се обект или през нощта, ни е необходима допълнителна стабилизация. В тези случаи може да поставим устройството на равна повърхност и така да използваме камерата му без нужда от статив, като това е страхотно решение, когато искаме да си направим селфи от по-голямо разстояние. Възможността на апарата да стои изправен самостоятелно по този начин, позволява да използваме селфи камерата му за видеоразговори и така да освободим ръцете си, за да си водим записки например.

Galaxy AI също се облагодетелства от сгъваемия фактор и по-големия екран. Live Translate позволява използването на двата дисплея едновременно, за да може да получаваме писмен превод в реално време, когато говорим на различни езици със събеседник пред нас. По-голямата работна площ ни позволява да боравим по-ефикасно с инструменти като Generative Edit, защото може да поставяаме две снимки една до друга или да се приближаваме повече, като така селектираме обектите по-прецизно. Асистентът Google Gemini също е интегриран, като това ни дава възможност да му задаваме всякакви въпроси или да го караме да генерира текст.

Повече сигурност и допълнителни предимства

Цената на Samsung Galaxy Z Fold7 в Yettel започва от 168,99 лв. / 86,40 евро на месец за версията с 256 GB вътрешна памет, с двугодишен договор и план Total Unlimited MAX (с месечна такса от 75,99 лв./ 38,85 евро за първите 12 месеца).

Всички смартфони от портфолиото на оператора идват и с предимствата на специалния пакет от услуги "Смартфон вселена", които обхващат покупката, поддръжката и смяната им. Пакетът включва удължена 3-годишна гаранция, вместо стандартните 2 години, възможност за ползване на собствен оторизиран сервиз на оператора, както и опция за връщане на старо устройство за рециклиране, в замяна на отстъпка за ново. Услугите включват още и безплатна първа вноска на застраховка в два варианта - "Смартфон протект" – която покрива умишлени и случайни повреди, и "Смартфон протект+", която добавя към това покритие и кражба.

Новият Galaxy Z Fold7 е истинско доказателство, че сгъваемият формат вече е не просто любопитна алтернатива, а технология, която идва с реални предимства – повече пространство за работа и забавление, както и редица алтернативни начини на употреба, които имат потенциала да направят ежедневието ни по-удобно. А с пакета отдопълнителни услуги на Yettel "Смартфон вселена" потребителите получават и грижа за премиум устройството по време на целия му жизнен цикъл.