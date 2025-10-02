Войната в Украйна:

България с уникално класиране в световната ранглиста във волейбола - влезе в световния елит!

02 октомври 2025, 13:36 часа 320 прочитания 0 коментара
Мъжкият национален отбор на България отново е на картата на световния волейбол! След като достигнаха финал на Световното първенство във Филипините, момчетата на Джанлоренцо Бленджини си заслужиха и много високо класиране в световната ранглиста на Международната федерация (FIVB). "Лъвовете" влязоха в световния елит във волейбола, класирайки се на престижното 9-то място в световната ранглиста - нещо, което не се бе случвало от много години.

България е на 9-то място в световната ранглиста във волейбола

Последните години не бяха особено успешни за националния отбор по волейбол за мъже, но с идването на Бленджини през 2024-та България се завърна там, където ѝ е мястото - сред най-силните нации във волейбола. Влизането в топ 10 на света стана възможно след няколко много престижни победи на Световното във Филипините, пък и във волейболната Лига на нациите, където взехме скалповете на Полша, Китай, Словения, Япония, Германия, Аржентина и др.

Александър Николов

Именно Полша е лидер в световната ранглиста във волейбола при мъжете с актив от 390.96 точки. На второ място идва световният шампион Италия с 385.02 точки. На трето място е тимът на Бразилия с 338.40 точки. Топ 10 се допълва от Франция, САЩ, Словения, Япония, Аржентина, България и Канада, а извън първите 10 остават страни като Германия и Куба.

Според бившия капитан на националния отбор Владо Николов, има само 5 нации, които са по-силни от България, а те могат да бъдат достигнати чрез подобряване на един ключов елемент в играта на българите (подробности четете в линка).

Ранглиста на FIVB мъже

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол световно първенство по волейбол
