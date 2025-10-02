Войната в Украйна:

България е в Топ 5 по най-ниска безработица в ЕС

02 октомври 2025, 13:25 часа 233 прочитания 0 коментара
България е в Топ 5 по най-ниска безработица в ЕС

България е в Топ 5 на страните с най-ниско равнище на безработица в ЕС през август. Това става ясно от публикувани днес данни на европейската статистическата служба Евростат. Страната ни е с равнище 3,6 на сто, при 3,7 на сто месец по-рано и 4 на сто година по-рано. Най-ниска е безработицата в Малта и Словения – по 2,9 на сто, докато в Полша и Чехия е по 3,2 на сто.

В Европейския съюз

В целия Европейски съюз безработицата е 5,9 на сто – без промяна както спрямо предходния месец, така и спрямо август 2024 г. 

Още: Намалява безработицата в Хърватия

В еврозоната безработицата е 6,3 на сто, което е леко повишение спрямо 6,2 на сто през юли и без промяна на годишна база.

По оценки на Евростат през август 2025 г. 13,089 милиона души в ЕС, от които 10,842 милиона в еврозоната, са били безработни. В сравнение с юли броят на безработните се е увеличил с 39 хил. души в ЕС и с 11 хил. души в еврозоната. На годишна база броят им е нараснал с 85 хил. души в ЕС и е намалял с 15 хил. души в еврозоната.

Най-висока безработица е отчетена в Испания – 10,3 на сто, Финландия – 9,8 на сто и Швеция – 8,7 на сто. 

Още: Безработицата в Италия падна до най-ниското равнище от 18 години

Младежка безработица

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През август 2025 г. 2,819 милиона младежи под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,220 милиона в еврозоната. Равнището на младежка безработица е 14,6 на сто в ЕС спрямо 14,4 на сто през юли и 14,0 на сто в еврозоната – без промяна спрямо предходния месец.

В сравнение с юли младежката безработица се е увеличила с 20 хил. души в ЕС и е намаляла с 4 хил. души в еврозоната. На годишна база броят на безработните младежи е намалял със 147 хил. души в ЕС и със 156 хил. души в еврозоната.

Безработица по пол

През август равнището на безработица сред жените в ЕС е 6,0 на сто, а сред мъжете – 5,8 на сто, като и двете стойности остават без промяна на месечна база.

В еврозоната безработицата при жените е 6,4 на сто, а при мъжете – 6,1 на сто, също без изменение спрямо юли.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Безработни заетост безработица младежка безработица безработни българи
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес