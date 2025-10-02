Любопитно: Капитан на Лудогорец умолявал съдия №1 на Англия за фланелката му (ВИДЕО)

Бившият съдия №1 на Англия – Марк Клатенбърг, сподели любопитна история с участието на Лудогорец. Случаят е от преди близо 10 години и се разиграва около плейофен мач за влизане в Шампионска лига. Тогава капитанът на разградчани го е умолявал да му даде тениската си.

Клатенбърг подчерта, че става въпрос за плейоф, дошъл само няколко месеца, след като той свири финала на Шампионската лига. Англичанинът ръководи сблъсъка за трофея през 2016 г., когато Реал Мадрид надви Атлетико с дузпи в Милано. През август 2016 г. Лудогорец играе плейофни сблъсъци с Виктория Пилзен и успява да се класира в групите на ШЛ за втори път.

Марк Клатенбърг никога няма да забрави този случай

Клатенбърг разказва случилото се пред подкаста „Beast Mode On Podcast“:

„Няколко месеца след като свирих финала на Шампионска лига (Реал срещу Атлетико), бях съдия на плейоф на Шампионска лига на Лудогорец (срещу Виктория Пилзен, 2016 година). Капитанът на Лудогорец (Светослав Дяков) идва преди мача в съблекалнята и ме пита:

„Може ли фланелката ти? Искам фланелката ти“.

„Имам само една“.

„Нуждая се от фланелката ти, моля, моля, моля!“.

„И за да го разкарам от съблекалнята му казах: „Майната му, няма проблем“.

„Той имаше добър английски и след началото на мача започна да спори и да ни обижда. Обърнах се към него, казах му „фланелка, фланелка“ и не обели дума до края на мача”.

В мача с чехите на българска земя (2:0), ръководен от Клатенбърг, капитан на Лудогорец е Светослав Дяков. Головете бележат Козмин Моци от дузпа и Върджил Мисиджан.

