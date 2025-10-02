Нов език, нови възможности: резултати още от първия урок в Berlitz

В началото на есента винаги се чувстваме някак развълнувани, дори леко нетърпеливи – сякаш сме изправени пред ново начало и само трябва да се осмелим малко, за да се впуснем в него. Може би да планираме следващото си пътешествие, да се поглезим с отдавна мечтана покупка или още по-добре: да усвоим полезно и интересно умение, като това да научим чужд език. И без значение дали сме малки, ученици или вече пораснали ентусиасти, в Berlitz всеки е добре дошъл, защото любовта към езика е това, което стои на първо място.

С цели 145 години история зад гърба си, световната компания за обучения се гордее преди всичко със своя специфичен метод, приложен за първи път още през 1878 г. – във всеки от курсовете им се общува единствено на новия език, без да се превежда. Така уроците протичат леко, естествено и интуитивно, вместо в еднообразните граматически упражнения, с които сме свикнали. Именно затова методът Berlitz е толкова предпочитан и ефективен: много от курсистите започват свободно да употребяват думи и изречения още след първото им занятие. Програмите тук обхващат широк спектър от възможности и всеки може да избере кой вариант е най-подходящ за самия него – индивидуален, в малка група или онлайн.

Децата и учениците могат да избират между курсове по английски и немски с фокус върху говоренето – както през учебната година, така и като лятна практика. Предлагат се също обучения по много други езици, включително и корейски. За чужденци или деца на българи, израснали извън страната, са налични присъствени и онлайн курсове по български език, където акцентът отново е върху реалната комуникация. Възрастните курсисти имат достъп до богата палитра от програми по английски, немски, френски, испански и други езици – с насоченост към ежедневни ситуации или бизнес комуникация. От тази есен към тях се добавя чисто нова иновация: интернационални онлайн групи, в които 4 до 6 участници от различни държави учат заедно. Така атмосферата се доближава максимално до реална международна среда и усещането е за пълно потапяне в езика – говориш и общуваш естествено с хора, за които той също е ново предизвикателство, но идват от съвсем други култури.

А онези, които търсят максимална свобода, могат да се доверят на иновативната програма Berlitz FLEX – най-гъвкавият формат на обучение по английски, немски, френски и испански. При него се комбинират онлайн срещи с преподавател и допълнителен AI асистент, който е достъпен по всяко време на денонощието. Това е изключително подходящ вариант на обучение, защото позволява на всеки курсист сам да решава кога и по колко да учи – независимо дали става дума за по-задълбочени упражнения през уикенда или кратка сесия по път за работа или училище. Така с всяко занятие езикът се превръща в естествена част от ежедневието и дава нови възможности за всеки. И именно сега е най-подходящият момент да дадем такъв свеж старт на себе си.

София, ул. “Цар Асен” 68 (до НДК)

089 780 7817; 087 708 9800

https://www.berlitz.bg