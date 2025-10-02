Новото брънч меню на Ozone Skybar & Lounge: Кулинарна поезия сред небесата

Между небето и града, където светлината танцува по стъклата на високите сгради, се намира място, превръщащо уикенда в чисто вдъхновение. На 29-ия етаж на Grand Hotel Millennium Sofia, Ozone Skybar & Lounge предлага не просто брънч, а среща със свобода, висота и изтънченост. В най-високия бар в България петъците са специален ритуал - време за приятели и колеги, за разговори, които се разгръщат спокойно, докато градът остава далеч под нас. Панорамните тераси и елегантният интериор доказват, че тук всеки детайл е издигнат до съвършенство, а облаците са естествен фон на нашите споделени мигове.

И понеже екипът на Ozone обича да ни изненадва, новото брънч меню вече е сред най-очакваните поводи за срещи. То съчетава класиката с авторски почерк и сезонни вдъхновения. Топлата баница с мус от кисело мляко и шот боза напомня на традицията, а домашните мекици с ягодов рачел, сирене и Нутела връщат детски спомени още с първата хапка. Когато става въпрос за солени специалитети, нашите безспорни фаворити са яйцата Бенедикт с трюфел и бекон, както и крок мадам кроасанът с прошуто и сирене грюер. Известните американски палачинки пристигат с горски плодове, Нутела и ванилов сладолед, а нашумелият вкус на дубайски шоколад е поднесен в хрупкав кроасан с пистачио и ягоди. Йогурт боулът с тиква и гранола пък е идеален за есенните утрини, а Black Angus Ozone бургерът с чедър, бекон и халапеньо също не е за пропускане. Всички тези специалитети носят почерка на шеф готвач Владимир Христов - кулинар, усъвършенствал се в престижния институт Lenôtre и утвърден в кухните на 5-звездни хотели.

Към кулинарното пътешествие се добавят и коктейлите - екипът на Йосиф Орешков създава напитки, които звучат като малки истории. И да, пасват идеално на брънча. “Strawberry Delicious” например изненадва с кокосова свежест, а “Autumn Martini” с тиква и куркума е перфектното попълнение за сезона. За онези, които предпочитат безалкохолни варианти, моктейлите като “Good Vibes Only” (безалкохолна водка с ванилия, сироп от маракуя и бял шоколад) предлагат същата доза празничност.

На 29-ия етаж дори кафето се усеща различно - по-силно, по-ароматно, сякаш носи силата на височината. А лимонадите, особено тази с череша и вишна, добавят свеж финал.

И ако трябва да опишем изживяването в Ozone Skybar & Lounge накратко, несъмнено бихме казали, че е любима традиция. Затова с нетърпение чакаме следващия уикенд - да се потопим в кулинарната поезия сред небесата отново.

Бул. Витоша 89В

0883 253 600

Уебсайт

Инстаграм и Фейсбук страници