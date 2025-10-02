Войната в Украйна:

Българската звезда Юлиан Костов блести на сцената на West End

Юлиан Костов влезе в историята като първия българин на сцената на легендарния West End – британският еквивалент на Бродуей. Той дебютира в емблематичния Theatre Royal Haymarket, където някога Оскар Уайлд поставя своите знакови пиеси. Това е и първото участие на български актьор в пиеса, продуцирана от Националния театър на Великобритания – институция с изключително значение за съвременната световна драма.

Пиесата "Till The Stars Come Down" на Бет Стийл е смел портрет на съвременна провинциална Великобритания. След разпродадения си дебют в залата "Дорфман" на National Theatre през 2024 г., тя бе пренесена в сърцето на Лондон с обновен актьорски състав. В него Костов играе Марек – полски емигрант и младоженец, а критиците единодушно определят появата му като "значително подобрение" и го наричат "ярка светлина" в спектакъла.

Бляскаво признание от критиците

Постановката получи серия от 5-звездни рецензии:

"Съвременна класика" – The Times

"Пиеса за състоянието на нацията, която ще ви остави без дъх от смях и сълзи" – Radio Times

"Триумф на британската драматургия и ансамбловата игра. Сватба, която никога няма да забравите – и пиеса, за която никога няма да спрете да мислите." – Theatre Weekly

"Драмата на Бет Стийл в духа на Чехов… още по-силна при премиерата си на West End" – Time Out

Фотограф: Piers Allardyce

За изпълнението на Костов журналистите на Острова се изказват особено ласкаво и пишат:

"Българският актьор Костов е ярка светлина и се впуска с густо в често неудобните сцени, написани от Стийл. Като се има предвид, че хлъзгавият акцент на Марк Уутън в оригиналния състав беше една от основните критики към постановката, да видиш как Костов блести е едновременно облекчение и удоволствие." – Time Out

"Юлиан Костов е неустоимо очарователен и харизматичен – невъзможно е да не се влюбиш в играта му." – All That Dazzles

"Юлиан Костов внася дълбочина, страст и отличен комедиен нюх в ролята на препатилия Марек." – Morning Star

"Юлиан Костов като Марек – ту очарователен, ту импулсивен, ту остър." – The Stage

"Когато Юлиан Костов защитава трудолюбието на поляците, сцената звучи като шамар – толкова силен е ударът на истината." – The Telegraph

"Тихо убедителен… с усещане за автентичност и енергия." – Artshub

"Ейдриън Бауър и Юлиан Костов впечатляват в ролите на Джон и Марек." – Evening Standard

"Химията между Шинейд Матюс (Силвия) и Юлиан Костов (Марек) е осезаема." – Radio Times

"Публиката пее заедно с Костов при неговото изпълнение на "Can’t Take My Eyes Off You" – Liam Odell

"Марек на Юлиан Костов е трудолюбив, приветлив и критичен към расовите предразсъдъци на новото си семейство" – Barnet Post.

Овации и подкрепа от големи имена

Историческият дебют на българина бе аплодиран и от легендарната актриса Хелън Мирън, която гледа спектакъла и лично поздрави трупата. Сред първите зрители беше и номинираната за "Оскар" българска актриса и продуцентски партньор на Костов – Мария Бакалова. Костов бе поздравен за играта си и от редица свои български и международни колеги: Бен Барнс, Арнас Федеровичиус, Калахан Скогман, Даниел Галиган, Джован Уейд, Анна Леон Брофи, Валентина Каролева, Девора Уайлд, Мартин Медникаров и приятелката му Мирела Илиева.

Театър, който ви кани на сватба

Спектакълът имаше над 100 представления в периода до 27 септември – по осем на седмица (с по две в четвъртък и събота). Салонът с 950 места включва и зрители, разположени на самата сцена като гости на сватбата, превръщайки всяко представление в интимно и незабравимо изживяване.

Съвсем скоро Юлиан Костов ще влезе в нова и много вълнуваща роля на родна земя.

