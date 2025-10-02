Празник на кафето превзема парк „Заимов“ в началото на октомври

Ако все още не сте сигурни с какво да запълните свободното си време в този есенен уикенд, чуденето ви може да приключи още сега. Трябва само да последвате аромата на прясно смляно кафе, който ще ви отведе право към парк “Заимов” – където на 5 октомври за втора поредна година се завръща DABOV Family Fest. Очаква ви дегустация на едни от най-добрите кафета в света, неповторими и неочаквани вкусове, безброй семейни забавления и безплатен горещ шоколад за децата през целия ден.

Тази година темата е истинско приключение за сетивата: Taste the Coffee Wheel. От 10:00 до 19:00 ще можем да посетим шатри, посветени на най-популярната топла напитка в света, а именно кафето. Но не обикновеното, което пием всеки ден, а неговата най-вкусна и изтънчена форма – спешълти кафе, добивано от специализирани ферми по цял свят. То има над 800 вкусови нюанса – цели два пъти повече от виното – а DABOV Family Fest е нашият шанс да се насладим на някои от тях на живо.

През целия ден ще имате възможността да опитвате редки сортове от Колумбия, Бразилия, Етиопия и още много други места, известни със своите уникални тероари. Сред тях ще има и кафета, отличени в конкурса “Cup of Excellence” – най-престижното състезание за специално кафе в света. Опитните баристи майсторски ще ни въвеждат в богатия свят на вкусовете и ароматите на кафето. Така, чрез дегустации и забавни игри, всеки посетител ще може да опита лимитирани и редки сортове и да усети как различните методи на обработка се отразяват на вкуса.

Специален гост на събитието е човекът, за когото кафето не е напитка, а начин на живот – Йордан Дъбов, основател на DABOV Specialty Coffee. Той ще разказва вълнуващи истории от своите пътешествия – от срещите с фермери високо в планините и посещения на международни конкурси, до моментите, в които открива онзи сорт, който наистина си струва. В случай че сте от заклетите фенове на игрите, не пропускайте да си вземете специална дегустационна чаша – тя отключва участие в интересно предизвикателство с пет различни кафета. Любителите ще демонстрират своите познания относно основните вкусови нотки, а най-добрите от тях ще участват в томбола за голямата награда: комплект уреди за приготвяне на кафе у дома.

А ако се питате какъв е пътят към съвършеното еспресо, отговорът ще ви очаква на щанда на WMF. Немската марка с дългогодишни традиции в изкуството на кафемашините ще представи своя най-нов модел – Espresso PRO. Това е машината, на която самите DABOV Specialty Coffee се доверяват, защото съчетава немска прецизност с иновация и умее да извлича най-доброто от всяко кафе зърно. Фестивалът е повече от събитие – той е покана да се потопите в един ароматен свят, в който кафето не е просто напитка, а преживяване за всички сетива.