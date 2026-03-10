SERP Conf. Sofia 2026: Видимост в свят, доминиран от AI-търсенето

На 25 март в Интер Експо Център SERP Conf. Sofia 2026 отново ще събере професионалисти от различни държави за своето източноевропейско издание. Събитието предоставя експертни решения отвъд сухата теория, готови за прилагане стратегии и качествен нетуъркинг. Обратната връзка от шестте издания (четири в България, две в Австрия) потвърждава това.

В индустрията се срещат много конференции с десетки лектори и паралелни програми, които обещават всичко на всички. SERP Conf. се отличава с различен подход. Събитието е с фокус върху съдържанието пред мащаба и върху измеримите резултати пред маркетинговия шум.

Данните в допитване, проведено след SERP Conf. Sofia 2025, показват, че 46,8% от участниците заемат висши ръководни позиции, 27,7% са SEO специалисти, а 19,1% са маркетинг или е-комерс мениджъри.

„SERP Conf. е страхотно събитие, ако се занимавате със SEO или дигитален маркетинг“, казва Кирил Киров, главен изпълнителен директор. „Лекторите са силни, съдържанието е на ниво, а организаторите наистина се грижат за цялостното изживяване. Всичко е добре подредено и събитието е идеалното място да се запознаете с хора от бранша. Определено си заслужава, ако сте сериозни в тази индустрия.“

„След предишни издания аудиторията поиска да се съсредоточим върху теми, вариращи от техническо SEO и link building до оптимизация за AI и ефективност на съдържанието. Това ни показва, че за публика имаме практици, които разбират нюансите в работата на SEO експертите. За хората, които ни се доверяват, е важно, че получават от това събитие работещи модели, които могат веднага да внедрят, тестват и скалират“, обяснява Никола Минков, основател и главен изпълнителен директор на Serpact – българската SEO агенция с най-много международни награди, която стои зад SERP Conf.

Докато по-големите конференции предлагат на посетителите си множество сесии, които се провеждат паралелно, с участието на множество лектори, SERP Conf. поддържа само една сцена и представя на нея само внимателно подбрани теми.

„Когато имате много потоци по различни теми, вие признавате, че не всичко е от съществено значение“, отбелязва Минков. „Ние възприемаме обратния подход, като подчертаваме, че ако нещо не е достатъчно важно, за да заслужи вниманието на всички, то не е за нас.“

Сред лекторите и панелистите на SERP Conf. Sofia 2026 са:

Mark Williams-Cook - Director на Candour / Founder на AlsoAsked

Bengu Sarica Dincer - SEO Manager в Designmodo

Златан Иванов - Co-founder на Trackian и основател на The Data Arsenal

Стефка Георгиева - Founder & CEO на ADvantage

Вихрен Бисет - Chief Commercial Officer & Board Member

Евелина Миленова - SEO specialist в Hostinger

Светослав Миланов - изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Investbank

Luiza de Lange - CRO Enthusiast

Калин Каракехайов - основател на Seo.Domains и Edoms.com

Евгени Йорданов - CEO на Trackian

Мартин Миланов - Head of Organic Growth в myPOS

Димитър Димитров - Founder и CEO на Inbound.BG

Велин Найденов - SEO Team Lead в Serpact

Веселина Енчева - COO & Performance Director в CreateX

Zacharias Xiroudakis - управляващ директор на Minuttia

Alexandra Tanasă - Head of Content Marketing във Vertify

Изданието за 2026 г. представя AI Lab. Това е специализирана програма, адресираща най-значимата трансформация в търсенето, на която сме свидетели днес – търсене, асистирано от изкуствен интелект.

AI Lab комбинира експертизата на Trackian (SaaS маркетингова платформа), Serpact (най-награждаваната международно българска SEO агенция), AI Entry (инструмент за измерване на AI видимост) и Digital A (дигитална агенция). Участниците получават задълбочен анализ и готови модели за имплементиране, които иначе биха изисквали месеци вътрешна разработка и значителни финансови инвестиции.

„Повечето бизнеси поддържат стабилен SEO трафик - без да осъзнават, че потребителите вече откриват брандове и чрез AI платформи. Предвидимият растеж изисква архитектура, а не интуиция. AI Lab предоставя работни рамки за одит на AI видимостта и системи за нейното подобряване“, обяснява Минков.

Конференцията представя и ексклузивни мастъркласове за големи компании и онлайн търговци, които адресират новите предизвикателства пред тях на организационно ниво: координиране на Search Visibility между брандове, рекламни стратегии за различни платформи, изграждане на устойчиви модели на работа и т.н.

Водещ на изданието за 2026 г. ще бъде Анна Цолова, треньор по медийни умения и публично говорене в „Speak, So People See You!". Тя е едно от най-разпознаваемите лица в България – 13 години е била автор и водещ на сутрешни предавания по двете най-големи частни телевизии в страната.

Билетите за SERP Conf. Sofia 2026 вече са налични тук: https://serpconf.com/sofia/tickets/

25 март 2026 г.

Интер Експо Център

9:30 ч. – 18:00 ч. българско време

За читателите на actualno.com има специална промоция. Ако използвате промо код web-15, може да се възползвате от 15 % отстъпка.

„Видимостта е въпрос на изграждане, а не на догадки“, заключава Минков. „SERP Conf. е мястото, където получавате знания и ноу-хау, които създават ясна прогноза в търсенето - независимо дали се оптимизира за алгоритми или за системи с изкуствен интелект.”