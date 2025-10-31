На 600 км от София: Uber с план за нов глобален технологичен център

Американската компания за споделено пътуване Uber обяви плановете си да открие нов глобален технологичен център в Истанбул, което ще бъде четвъртият ѝ подобен център извън САЩ след Бразилия, Индия и Холандия, съобщи Анадолската агенция. Съобщението беше направено по време на събитието „Uber Türkiye Global Technology Development and Software Center Launch Event“, проведено в имението Есма Султан в Истанбул с участието на турския министър на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Качир, президента на президентската инвестиционна и финансова служба Ахмет Бурак Даглиоглу, главния изпълнителен директор на Uber Дара Хосровшахи и главния технологичен директор на Uber Правийн Непали Нага.

Ползите за Турция

След встъпителните речи беше подписан меморандум за разбирателство между Uber и Президентската инвестиционна и финансова служба в подкрепа на инвестиционните дейности на компанията в Турция.

С този нов хъб, Türkiye ще поеме стратегическа роля в глобалната мрежа за разработка на софтуер на Uber. Компанията планира да инвестира над 200 милиона долара в центъра, базиран в Истанбул, през следващите пет години.

Истанбул ще поеме водеща роля в глобалните иновационни усилия на Uber.

Турция се стреми да бъде глобален магнит за технологични таланти

На събитието турският министър на промишлеността и технологиите описа Турция като „магнит за технологични стартиращи компании и квалифицирани човешки ресурси от цял ​​свят“.

Той подчерта, че решението на Uber да си партнира с TrendyolGo, заедно с новото съобщение за изграждане на технологичен център в Истанбул, е „ясна демонстрация на доверие във възможностите на Турция“.

Министърът добави, че Турция наскоро е стартирала програмата „Технически визи", насочена към привличане на висококвалифицирани специалисти от цял ​​свят, в опит да позиционира страната като глобална сила в областта на технологиите и иновациите.