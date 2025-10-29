Ядрен дрон "Посейдон": Путин се хвали, Украйна му унищожи ПВО за десетки милиони, САЩ тества безшумен самолет, по-бърз от звука (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин не може да се насити и продължава да разтяга локуми на тема "ядрено оръжие". Ето и поредният:
"Трябва да знаете – вчера проведохме още един тест на нов перспективен комплекс. Това са безпилотните подводни апарати "Посейдон", снабдени с ядрен реактор. За пръв път успяхме не само да го изстреляме от подводница, но и да активираме ядрения реактор, с чиято помощ апаратът плува известно разстояние. Това е огромен успех". Думите са на Путин, който се хвали с поредното руско оръжие в гамата на ядрените системи. "Посейдон" бил 100 пъти по-малък от ядрения рекатор на подводница, а мощността му превишавала тази на междуконтиненталните ракети "Сармат", като скоро ядреният дрон щял вече да дава бойни дежурства.
⚡ Putin announced that Russia conducted tests of the Poseidon underwater vehicle equipped with a nuclear power unit yesterday— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025
He said it was a major success and that “nothing like it exists anywhere in the world.”
Really?😅 pic.twitter.com/OJlyGvIX0x
Всъщност оръжието, за което Путин сега говори, не е новина – още преди над 3 години той самият обяви, че се работи по "Посейдон" - подводен ядрен дрон, който предполагаемо безшумно пресича океана и може да предизвика с взрив цунами, което да опостуши американското крайбрежие – Още: Архангел "Сатана". Защо чудодейното оръжие на Путин не работи?
И докато Путин се хвали, Украйна успя с дронове да подпали две руски радарни станции в Крим, до Гвардейско, както и ПВО ракетна система "Панцир", струваща 20 млн. долара. Ударена е и база с горива - всичко това е информация на украинския генщаб, косвено потвърдена от окупационните власти в Крим, поне що се отнася до пожара в Гвардейско. А NBC цитира американски разузнавателни оценки, че заради големите загуби на фронта и растящите икономически трудности, Путин заема все по-агресивна позиция с цел да подчини изцяло Украйна - Още: La Repubblica: Руската подводница Белгород е излязла в открито море. Тест за суперторпедото "Посейдон" ли е това?
🔥 In occupied Crimea — minus one Pantsir-S2 air defense system worth about $20 million— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025
After a nighttime drone strike, Russians also lost two radar stations, according to Ukrainian media reports.
In addition, a fuel depot in the village of Hvardiiske was hit, where large fuel… https://t.co/qwfWxMSCSE pic.twitter.com/FLPtSfJt6h
In the occupied Crimea, it’s a wonderful morning. In Simferopol, the local thermal power plant is on fire. In the village of Hvardiiske, there’s another fire at the ATAN oil depot. In addition, the Simferopol CHP plant in the village of Hresivskyi is also burning. pic.twitter.com/acNSeNQ6sH— WarTranslated (@wartranslated) October 29, 2025
Междувременно, НАСА и Lockheed Martin проведоха тестове на първия в света безшумен самолет, способен да лети по-бързо от звука. Името на самолета е Х-59, като Русия разполага с авиационна ракета със същото име. НАСА похарчи над 500 милиона долара за разработването на X-59. Инженерите сега изучават начини за намаляване на шума, така че свръхзвуковите полети над сушата да могат да бъдат разрешени в бъдеще.
🚀 The US has unveiled the first flight of a “quiet” aircraft capable of flying faster than the speed of sound— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025
NASA and Lockheed Martin conducted the first tests of the experimental X-59. The aircraft was built as a one-of-a-kind prototype and could pave the way for the return… pic.twitter.com/TOmaucwLgo
