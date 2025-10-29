Войната в Украйна:

Ядрен дрон "Посейдон": Путин се хвали, Украйна му унищожи ПВО за десетки милиони, САЩ тества безшумен самолет, по-бърз от звука (ВИДЕО)

29 октомври 2025, 14:44 часа 249 прочитания 0 коментара
Руският диктатор Владимир Путин не може да се насити и продължава да разтяга локуми на тема "ядрено оръжие". Ето и поредният:

"Трябва да знаете – вчера проведохме още един тест на нов перспективен комплекс. Това са безпилотните подводни апарати "Посейдон", снабдени с ядрен реактор. За пръв път успяхме не само да го изстреляме от подводница, но и да активираме ядрения реактор, с чиято помощ апаратът плува известно разстояние. Това е огромен успех". Думите са на Путин, който се хвали с поредното руско оръжие в гамата на ядрените системи. "Посейдон" бил 100 пъти по-малък от ядрения рекатор на подводница, а мощността му превишавала тази на междуконтиненталните ракети "Сармат", като скоро ядреният дрон щял вече да дава бойни дежурства.

Всъщност оръжието, за което Путин сега говори, не е новина – още преди над 3 години той самият обяви, че се работи по "Посейдон" - подводен ядрен дрон, който предполагаемо безшумно пресича океана и може да предизвика с взрив цунами, което да опостуши американското крайбрежие – Още: Архангел "Сатана". Защо чудодейното оръжие на Путин не работи?

И докато Путин се хвали, Украйна успя с дронове да подпали две руски радарни станции в Крим, до Гвардейско, както и ПВО ракетна система "Панцир", струваща 20 млн. долара. Ударена е и база с горива - всичко това е информация на украинския генщаб, косвено потвърдена от окупационните власти в Крим, поне що се отнася до пожара в Гвардейско. А NBC цитира американски разузнавателни оценки, че заради големите загуби на фронта и растящите икономически трудности, Путин заема все по-агресивна позиция с цел да подчини изцяло Украйна - Още: La Repubblica: Руската подводница Белгород е излязла в открито море. Тест за суперторпедото "Посейдон" ли е това?

Междувременно, НАСА и Lockheed Martin проведоха тестове на първия в света безшумен самолет, способен да лети по-бързо от звука. Името на самолета е Х-59, като Русия разполага с авиационна ракета със същото име. НАСА похарчи над 500 милиона долара за разработването на X-59. Инженерите сега изучават начини за намаляване на шума, така че свръхзвуковите полети над сушата да могат да бъдат разрешени в бъдеще. 

Още: Руският флот получи най-голямата подводница – носител на "оръжието на Страшния съд"

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Илюстративна, архив

Ивайло Ачев
