Казаха ми: "Оправи си лицето, иначе няма да успееш": Сидни Суини за натиска в Холивуд

Американската актриса Сидни Суини, добре позната с ролите си в сериалите "Euphoria" и "The White Lotus", разкри, че още като тийнейджърка е била подложена на натиск за външния си вид и е получила директен съвет: да се подложи на някакъв вид естетически процедури, ако иска да "успее" в Холивуд. Тя сподели това в интервю за изданието Variety, публикувано на 27 октомври 2025 г.

"Казаха ми да си оправя лицето иначе няма да успея", са думите на Суини, която подчерта, че тогава е била само на 16 години.

Актрисата обясни, че още тогава е забелязала, че има по-изразени и силни мускули в областта на веждите. Именно тази нейна черта била повод да получава съвети за корекция, която трябва да направи.

Снимка: Getty Images

"Не" на корекциите

Освен това русокосата звезда разкри и за неприятен спомен от кастинг, на който се е явила в ранните си години. „На едно прослушване директорът ядеше чипс, докато аз четях репликите си. Помислих си, че дори не ме слуша", спомня си тя.

Тези споделяния илюстрират обстоятелствата в Холивуд, включващи несигурност, и странните изисквания, с които се е сблъсквала в началото на кариерата си.

Въпреки трудностите и натиска на шоубизнес средите, Суини решава да остане естествена и подчерта, че досега не е коригирала нищо по себе си.

"Никога не съм си правила нищо. Страхувам се от игли. Никакви татуировки. Нищо. Ще остарявам грациозно", цитират я от The Express Tribune.

Sydney Sweeney opens up about the criticism of being seen only as a sex symbol:



“I play a lot of very divisive characters, and I think that a lot of people think they know me, but they don’t. So when people think, ‘Ah, she’s a sex symbol,’ or ‘She’s leaning into that,’ I’m… pic.twitter.com/e5bBNntcZN — Variety (@Variety) October 27, 2025

"Надявам се, че мога да вдъхновя други жени да бъдат уверени и просто да показват, това, което имам, и да се чувстват добре, защото не трябва да се извинявате, крие­те или прикривате нещо от себе си, където ида сте", е посланието на актрисата.