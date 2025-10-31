Войната в Украйна:

Испанско издание заговори за "строго секретна" среща за Украйна в Мадрид

Испанско издание заговори за "строго секретна" среща за Украйна в Мадрид

На 4 ноември в Мадрид ще се проведе закрита среща на представители от 35 страни, членове на „Коалицията на желаещите“, на която ще се обсъди по-нататъшната военна помощ за Украйна. Според испанското издание El Mundo събитието ще се проведе при строга секретност. Участниците са били предупредени, че мобилните телефони са забранени - трябва да бъдат предадени на определено място, и също така са били помолени да не разкриват информация за срещата на публични платформи или в социалните мрежи, гласи информацията. Тя обаче беше опровергана от украинското външно министерство.

Какво се знае за срещата?

Срещата на върха ще започне в 9 ч. сутринта и ще приключи след 15:30 ч. на 4 ноември, вторник, като ще има два блока дискусии за предоставянето на помощ на Киев.

В първия блок участниците ще обсъдят как да отговорят на спешните финансови нужди на Украйна, особено тези, свързани с военните и отбранителните ѝ усилия, както и как да координират инициативите, насочени към увеличаване на натиска върху Русия. Планирани са споразумения.

Във втория блок страните ще се опитат да разработят общ подход към гаранциите за сигурност на Украйна и ще обменят мнения по текущите дискусии относно гаранциите, като се фокусират върху правните, политическите и дипломатическите аспекти. Фокусът ще бъде и върху възможния принос на "Коалицията на желаещите" за възпиране на бъдещи агресивни действия от страна на Русия, пише El Mundo.

Украйна с опровержение

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий заяви пред репортери в отговор, че няма нищо „тайно“ в срещата, тъй като испанската медия е представила информацията погрешно.

"Това е невярно представяне на информацията от испански вестник. Става въпрос за редовна среща на ниво политически директори, със съответния дневен ред. Няма нищо „тайно“ или необичайно в това. Ние сме в контакт с испанската страна в подготовката за тази среща и ще останем в контакт след нейния край", отбеляза Тихий, цитиран от УНИАН.

