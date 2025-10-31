Тръмп трупа точки за Нобелова награда: САЩ и усилията за решаване на споровете в Средиземно море

Американският презиент Доналд Тръмп изглежда трупа точки за следващата Нобелова награда за мир, тъй като набраха скорост усилията за разрешаване на споровете относно припокриващите се изключителни икономически зони (ИИЗ), става ясно от публикация в гръцкото издание Kathimerini. Вашингтон се стреми да организира конференция с участието на четири държави, Гърция, Турция, Египет и Либия, а Триполи се превърна в централен фокус на американската стратегия в Източното Средиземноморие.

Кое даде тласък на усилията?

Усилията на САЩ набраха скорост след среща в Париж между Мохамед ал-Менфи, ръководител на Президентския съвет на Либия, и старши съветник на САЩ за Африка Масад Булос. Дискусията се фокусира върху политическата нормализация на Либия между Триполи и Бенгази и енергийното богатство на страната.

Булос се смята за основен американски архитект зад планираните четиристранни преговори. Ал-Менфи заема една от двете най-високи институционални длъжности в Либия, докато другата принадлежи на Агила Салех, председател на Камарата на представителите, базирана в Тобрук. ОЩЕ: Започна покер играта в Източното Средиземноморие: Ето картите на Атина и Анкара

Инвеститорски посетиха Либия

Междувременно ръководители на американския енергиен гигант Chevron посетиха Триполи, за да проучат възможностите за сътрудничество в областта на енергетиката, като се срещнаха с премиера Абдул Хамид Дбейбех и ръководството на Националната петролна корпорация. Делегацията обсъди проучването на петрол, възобновяемите енергийни източници и трансфера на технологии.

Турция следи отблизо тези развития. Турският посланик Гювен Бегеч се срещна с министъра на петрола на Либия Халифа Абдул Садик на 27 октомври, за да обсъдят сътрудничеството в енергийния сектор. Миналото лято Триполи предостави на Турската петролна корпорация (TPAO) два офшорни блока южно от средната линия, претендирана от Гърция, между Либия и Крит.

Засилването на регионалната дипломация

Регионалната дипломация се засили и на други места. Кабинетът на Ливан, воден от президента Джоузеф Аун, ратифицира споразумението си за морска граница с Кипър от 2007 г., финализирайки триточката с Израел. Кипър беше представляван от Тасос Ционис, ръководител на Кипърската разузнавателна служба. Последваща среща между Аун и кипърския президент Никос Христодулидес ще финализира декретите за представяне в ООН.

Ливан също одобри проучванията в офшорния Блок 8 от TotalEnergies, Qatar Energy и ENI, засилвайки енергийното измерение, оформящо променящите се съюзи в региона. ОЩЕ: Турция ще проучва за газ край Либия