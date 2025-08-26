Тръмп обмисля санкции срещу ЕС заради Акта за цифровите услуги

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля налагането на санкции на длъжностни лица от Европейския съюз или от отделни държави членки, участващи в прилагането на Акта за цифровите услуги на ЕС. Новината съобщи Reuters, позовавайки се на два свои източника, запознати с дискусиите. Възможната мярка идва на фона на продължаващите оплаквания от страна на САЩ, че законът цензурира американските гласове и налага несправедливо бреме върху американските технологични компании.

Ако бъдат приети, санкциите ще отбележат безпрецедентна ескалация от администрацията на Тръмп - тя счита, че Европа прави опит да заглуши консервативните гледни точки.

Визите - възможна наказателна мярка

Висши служители в Държавния департамент все още не са взели окончателно решение, казват източниците на агенцията. Знае се обаче, че те проучват визовите ограничения като възможна наказателна мярка. Американски служители са провели вътрешни срещи по въпроса миналата седмица.

Все още не е ясно кои служители на ниво ЕС или на национално ниво ще бъдат засегнати.

Снимка: Getty Images

Какво е Актът за цифровите услуги и защо САЩ искат да не се прилага за тях?

Актът за цифровите услуги - един от основните закони на ЕС - изисква големите онлайн платформи да предприемат по-строги мерки срещу незаконно съдържание, включително реч на омраза и материали, свързани със сексуално малтретиране на деца. Според служители на ЕС законът има за цел да направи цифровата среда по-безопасна, като същевременно запази свободата на изразяване.

Критиците на акта в САЩ обаче твърдят, че законът налага "неправомерни" ограничения върху свободата на словото и оказва непропорционално влияние върху американските платформи.

Във вътрешна директива, издадена в началото на август, държавният секретар на САЩ Марко Рубио инструктира американските дипломати в цяла Европа да повдигнат възражения срещу закона и да насърчат правителствата на ЕС и регулаторните органи в областта на цифровите технологии да обмислят неговото изменение или отмяна.

Длъжностните лица от Европейския съюз отхвърлят критиките на Вашингтон. "Свободата на изразяване е основно право в ЕС. Тя е в основата на Акта за цифровите услуги", заяви говорител на Европейската комисия. Той определи твърденията на Щатите за цензура като "напълно неоснователни", предаде Reuters.

Снимка: Марко Рубио, Getty Images

Официални лица от администрацията на Тръмп все повече насочват външната си политика към защита на консервативните изказвания. През май Рубио заплаши с визови забрани чуждестранни длъжностни лица, които се опитват да "цензурират" американците в интернет, и предложи такива мерки да се прилагат и към регулаторните органи на американски технологични компании в чужбина.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други висши длъжностни лица често критикуват европейските правителства за предполагаемо потискане на десните възгледи. През февруари той шокира съюзниците си на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността, като обвини държавите от ЕС, че заглушават опозиционни групи. Той даде за пример крайнодясната "Алтернатива за Германия", която е срещу Украйна и проявява открито проруски възгледи. Според думите на Ванс тогава европейците "отстъпват" от свободата на словото.

Американските технологични гиганти, включително Meta – компанията майка на Facebook и Instagram – се присъединиха към критиките на администрацията на Тръмп. Те твърдят, че Актът за цифровите услуги на ЕС се равнява на цензура на техните платформи и създава скъпи тежести за спазване на изискванията.

Лидерите на ЕС в областта на антитръстовата политика и цифровата политика отговориха на тези опасения по време на срещи с американски законодатели през март, като заявиха, че регламентът е предназначен да гарантира отворени цифрови пазари и не е насочен конкретно към американски фирми.

