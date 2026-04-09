Ваканция у дома: Любими детски филми и образователни формати в специална селекция в EON от Vivacom

Пролетната ваканция и светлите великденски празници са онези редки дни в годината, когато семейното време става приоритет – повече споделени моменти, повече смях и повече време за любими филми и истории. Именно затова в телевизионната платформа EON може да откриете специална селекция „Пролетна ваканция“, която събира на едно място разнообразно детско и семейно съдържание за най- малките.

Специално подбрана селекция предлага баланс между забавление, приключения и образователни формати, с които децата ще открият нови светове, а родителите ще са спокойни.

Анимационни приключения за цялото семейство

Анимационната комедия „Патешки истории“ (2023) на HBO от създателите на „Миньоните“ е сред акцентите в селекцията. Проследява историята на едно семейство патици в неочаквано и изпълнено с обрати ваканционно приключение.

Любимите герои от музикалната вселена на тролчетата също се завръщат с цяла поредица филми – „Тролчета“, „Тролчета: Турнето“ и „Тролчета: Бандата се събира“, които отвеждат малките зрители в цветен свят на приятелство, музика и важни уроци за приемането и екипната работа.

За феновете на игрите специално място заема и „Minecraft: Филмът“ – приключенска история за четирима герои, попаднали в магичен свят, където въображението е най-силното оръжие.

Забавление, което вдъхновява и учи

Пролетната селекция включва и образователни формати от Da Vinci, които съчетават знание и развлечение. В „Гимнастика“ зрителите проследяват пътя на млади състезателки към европейската сцена, докато „Младите ветеринари“ показва как деца работят рамо до рамо с професионалисти в грижа за животните.

Любителите на творчеството могат да се вдъхновят от „Приложно изкуство“, а документалната поредица „Животинска телевизия“ разкрива впечатляващи истории от света на животните. За по-големите деца и гейминг ентусиасти „Гейминг шоу (В гаража на нашите)“ показва как страстта към видеоигрите може да се превърне в истинско приключение.

Семейно кино и герои за ваканционните дни

В селекцията попадат и няколко заглавия от Arena Play като „Героите на джунглата 2: Около света“, където залогът е спасяването на цяла екосистема, супергеройската комедия „Комбат Вомбат 2: Завръщане“ и фантастичното приключение „Моята непослушна фея“, което напомня, че различността често е най-голямата сила.

Повече време заедно – с подходящо съдържание за всяка възраст

Селекцията „Пролетна ваканция“ в EON е създадена така, че да предложи съдържание за различни възрасти и интереси – от музикални анимации и приключенски филми до образователни формати и вдъхновяващи истории. Така празничните дни се превръщат в възможност за споделено семейно преживяване пред екрана, без компромис с качеството.

През пролетната ваканция и светлите великденски празници EON превръща дома в място за приключения, учене и забавление – точно когато децата имат най-голяма нужда от нови истории и вдъхновение.