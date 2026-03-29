"Вълча глутница": Китай представи роботизирани кучета (ВИДЕО)

Ново въведение в технологията. Китай представи роботизирани кучета, действащи като „вълча глутница“ под единен контрол. По време на тестовете групата е действала чрез споделена сензорна мрежа – роботите са се координирали и са вземали решения без постоянен човешки контрол.
China unveils robot dogs operating as a “wolf pack” under unified control— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026
During tests, the group operated through a shared sensor network — the robots coordinated themselves and made decisions without constant human control.
Те могат да извършват разузнавателни, атакуващи мисии и логистика. Използването на сила все още изисква потвърждение от оператора.
Системата може да работи и заедно с дронове, комбинирайки операции в модел „въздух-земя“.
Припомняме, че киборги-войници се появиха на фронта в Украйна.
This isn't science fiction — they're already on the frontline ⚡🦾— 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) March 24, 2026
The 7th Air Assault Corps is the first in Ukraine’s Defense Forces to test exoskeletons. They are already being used in logistics and on combat positions, particularly in the Pokrovsk direction.
Това не е научна фантастика — те вече са на фронтовата линия. Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия е първият във Въоръжените сили на Украйна, чиито войници тестват екзоскелети в реални бойни условия. Крайният резултат - по-малко умора за украинските войници, повече възможности да елиминират врага.