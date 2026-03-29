"Вълча глутница": Китай представи роботизирани кучета (ВИДЕО)

29 март 2026, 8:42 часа 210 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ново въведение в технологията. Китай представи роботизирани кучета, действащи като „вълча глутница“ под единен контрол. По време на тестовете групата е действала чрез споделена сензорна мрежа – роботите са се координирали и са вземали решения без постоянен човешки контрол.

Разузнавателни, атакуващи мисии и логистика

Те могат да извършват разузнавателни, атакуващи мисии и логистика. Използването на сила все още изисква потвърждение от оператора.

Системата може да работи и заедно с дронове, комбинирайки операции в модел „въздух-земя“.

Припомняме, че киборги-войници се появиха на фронта в Украйна.

Това не е научна фантастика — те вече са на фронтовата линия. Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия е първият във Въоръжените сили на Украйна, чиито войници тестват екзоскелети в реални бойни условия. Крайният резултат - по-малко умора за украинските войници, повече възможности да елиминират врага. 

Антон Иванов
