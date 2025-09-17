Yettel предлага Samsung Galaxy Z Flip7 и Z Fold7 с 24 месеца безплатна застраховка

Двете устройства впечатляват с по-големи дисплеи, усъвършенствани камери и Galaxy AI

До края на септември Yettel предлага на своите клиенти най-новото поколение сгъваеми смартфони от Samsung – Galaxy Z Flip7 и Z Fold7 с 24 месеца безплатна застраховка Смартфон протект+. При покупка на модел от серията и комбинирането му с избрани планове Total Unlimited, потребителите получават допълнителна сигурност за своя телефон, включително защита при инциденти или кражба*.

Кампанията включва пълната гама от нови модели, така че всеки потребител може да намери най-подходящото устройство за своите нужди. По-компактният и стилен Galaxy Z Flip7 FE се побира във всяка дамска чанта и е достъпен във версии със 128GB и 256GB вътрешна памет, а класическият Galaxy Z Flip7 предлага избор от 256GB или 512GB пространство за съхранение. За тези, които искат максимално да се възползват от големия сгъваем екран, Yettel предлага и Galaxy Z Fold7 – истинска мобилна работна станция, налична с 256GB, 512GB и дори 1TB вътрешно пространство. Офертата е валидна до края на септември във всички магазини на Yettel и онлайн на Yettel.bg**

Samsung Galaxy Z Fold7 впечатлява със сгъваем дизайн, който съчетава удобство и голяма работна площ. Устройството разполага с 6,5-инчов външен и 8-инчов основен Dynamic AMOLED 2X дисплей с до 2600 нита яркост и технология Vision Booster за отлична видимост дори под ярки слънчеви лъчи. В основата му стои процесорът Snapdragon 8 Elite, комбиниран с до 16 GB RAM, което гарантира бърза и плавна работа. Системата от камери предлага 200MP основен сензор, телефото обектив с 3-кратно приближение и ултраширока камера, а благодарение на Galaxy AI потребителите получават интелигентни функции за превод и обработка на съдържание. Батерията с капацитет 4400 mAh поддържа бързо, безжично и обратно зареждане, осигурявайки надеждност през целия ден.

Samsung Galaxy Z Flip7 комбинира стил и практичност със сгъваем дизайн и тегло от само 188 грама. Външният 4,1-инчов FlexWindow дисплей предлага бърз достъп до известия и приложения, докато основният 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X панел с 120Hz честота осигурява плавни изображения. Моделът разчита на нов 3nm процесор, до 12 GB RAM и 512 GB памет, а за първи път поддържа и Samsung DeX – функция, която превръща смартфона в настолен компютър. Камерата с 50MP широкоъгълен и 12MP ултраширок сензор, подсилена от Galaxy AI и ProVisual Engine, гарантира ярки и детайлни снимки, а батерията от 4300 mAh предлага бързо, безжично и обратно зареждане. Като по-достъпен вариант, Yettel предлага и Galaxy Z Flip7 FE с 6,7-инчов екран, 50MP FlexCam и функция Now Brief за бърз достъп до важна информация директно от предния дисплей.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE запазва характерния компактен сгъваем дизайн на серията, като го пренася в едно по-достъпно предложение. Устройството идва с 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с 120Hz опресняване, който гарантира плавни цветове и ярки детайли. На предния панел е разположен практичен външен екран с функция Now Brief, която обобщава най-важната информация и известия. Камерата разчита на 50MP основен сензор, 12MP ултраширокоъгълен и FlexCam възможности, позволявайки създаването на креативни снимки от различни ъгли. В сърцевината е енергийно ефективният чипсет Exynos 2400 с до 8GB RAM и 256GB памет, а батерията предлага надеждна издръжливост с поддръжка на бързо зареждане до 25W.

С покупката на някой от новите Galaxy модели клиентите получават достъп и до пакета с услуги „Смартфон вселена“ на Yettel, който носи повече сигурност и комфорт при ползване на устройството. В него са включени удължена 3-годишна гаранция без допълнително заплащане, достъп до оторизирания сервиз на оператора, както и възможност за отстъпка при закупуване на ново устройство и предаване на старо за рециклиране.

*Смартфон протект+ е застраховка на мобилно устройство предлагана от застрахователя Chubb European Group SE. „Йеттел България“ ЕАД действа като застрахователен брокер.

**Сключването на застраховка при онлайн поръчка е възможно само при преподписване на съществуващ договор. В случай че при онлайн поръчка се заяви нова SIM карта, потребителят следва да посети магазин на Yettel в рамките на периода 01.09 - 30.09.2025 г., за да сключи застраховка без заплащане на премии през първите 24 месеца от срока на застрахователната полица. Повече информация на: Yettel.bg