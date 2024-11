6 от най-големите световни конспирации за известни личности

Човешкото любопитство се захранва доста успешно от най-различни конспирации, без значение дали говорим за политика, спорт, икономика или шоубизнес. Винаги, когато се случва нещо "извън релсите", много хора са убедени, че няма как да няма конспирация, а въображението им започва да чертае белите конци на измислените истории. А откакто масово хората имат достъп до интернет, конспиративните вярвания избуяха и вече живеят своя неконтролируем живот.

В света на шоубизнеса конспирациите сякаш се чувстват най-комфортно, а "компетентните" коментатори са винаги солидна бройка. Затова и най-странните теории са именно там - в личния живот на известните личности. Представяме ви 6 от най-големите световни конспирации за звездите.

Още: Кухненско бягство: Как Тейлър Суифт финтира папараците (ВИДЕО)

Изчезването на Кейт Мидълтън

Снимка: Getty Images

Разбира се, започваме с една от най-обсъжданата, но и най-обичана дама - Кейт Мидълтън. В началото на 2024 г. стана ясно, че принцесата на Уелс се е подложила на "планирана коремна операция". А след това изчезна за няколко месеца. Не се появяваше на публични места, папараците не можеха да я открият, а в програмата ѝ нямаше никакви планирани събития. Нетипично.

Разбира се, феновете на британското кралско семейство започнаха да шушукат и да се чудят какво се случва с Кейт Мидълтън. Според някои тя си беше умряла, а други твърдяха, че не е умряла, но е била нападната и е сериозно ранена и то от собствения ѝ съпруг. А защо я е набил? Защото тя искала развод. Е, нито една от тези теории не се оказа вярна, макар истината да излезе не по-малко неприятна - Кейт Мидълтън бе диагностицирана с рак.

Още: "Заинтригувана съм": Кейт Мидълтън коментира подобрена част от тялото на принц Уилям

Сексуалната ориентация на Тейлър Суифт

Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт в момента е най-известната певица на нашето време. Но колкото и голяма да е любовта към нея, това не може да я спаси от клюките и теориите на конспирациите. Преди да стане ясно, че Суифт има сериозна връзка със спортиста Травис Келси, тя бе свързвана с кого ли не. Имената на някои от най-известните необвързани мъже бяха "пришивани" към любовта на Тейлър.

Но една от най-забавните конспиративни теории за нея бе, че тя тайно е хомосексуална (или бисексуална) и затова има толкова много приятелки. Феновете ѝ дори ѝ измислиха тематичен прякор Гейлър. През 2014 г. певицата за първи път категорично коментира темата, като написа в своя Instagram следното: "За подарък за 25-ия ми рожден ден си пожелавам медиите да спрат да обвиняват всичките ми приятели в това, че са ми гаджета."

Бащата на Клои Кардашиян

Откакто Клои Кардашиян се появява в публичното пространство, феновете на теориите на конспирациите смятат, че тя е плод на извънбрачна връзка между майка ѝ Крис Дженър и О Джей Симпсън. Не е ясно откъде тръгват тези слухове и на каква база стъпват, но в крайна сметка Клои решава да ги коментира по следния начин: "Баща ми е Робърт Кардашиян, другият ми баща е Дженър. Не е нужно някой да ми казва кои хора са семейството ми. Имам щастието да имам двама феноменални бащи. И няма нужда да правя ДНК тест, за да доказвам нещо."

Още: Кои са най-нелепите конспиративни теории в историята?

Смъртта на Пол Маккартни

Откакто става известен с участието си в The Beatles, Пол Маккартни е обект на най-различни клюки. Но най-необяснимата конспиративна теория гласи, че през 60-те години той е умрял в катастрофа, а след това е заменен от двойник. Според феновете през годините останалите членове на групата са слагали различни "жокери" в песните си за смъртта на Пол и човека, който го е заместил. Например в песента "A Day in the Life", ако се слуша наобратно (смятайте колко дълбоко е стигнала конспирацията), се чува на английски едва ли не цялото обяснение за смъртта на Пол.

В крайна сметка в интервю в началото на XXI в. с Джеймс Кордън Пол казва, че нарочно са оставили всички слухове да се разпространяват: "Тогава всички бяха луди, всички използваха какви ли не стимуланти, така че беше шантаво време... Имаше милиони легенди за The Beatles, но нямаше как да ги спрем", казва Пол, ако това наистина е той, разбира се.

Клонингът на Джейми Фокс

Всички помните, че през 2023 г. актьорът Джейми Фокс бе хоспитализиран по спешност след неназовано спешно медицинско състояние. Действително състоянието му е било много сериозно, но конспиративните теории се захранваха богато от факта, че семейството му не даваше никаква информацията за Фокс.

Според феновете му Джейми е преживял тежък инфаркт, след който се е мъчил известно време, а след това тихо е умрял. А след като е умрял, е бил заменен от клонинг, който много успешно се представя пред хората и ги заблуждава, че е истинският Джейми Фокс.

Още: Как конспиративните теории превзеха социалните мрежи след опита за убийство на Тръмп

Лейди Гага е мъж

Снимка: Getty Images

Може би най-странната конспирация витае около Лейди Гага и твърдението, че тя всъщност е мъж. В годините, в които славата ѝ растеше, се появиха слуховете, че Лейди Гага има мъжки полов орган, който обаче умело прикрива. Феновете на конспиративните теории твърдяха, че тя си е пълноценен мъж, който се преоблича, когато иска да бъде Лейди Гага.

Разбира се, самата Гага е питана неколкократно как би отговорила на тези слухове. В единия от отговорите си на въпроса дали наистина е мъж, тя отговаря: "Може би съм. Толкова ли ще е ужасно, ако наистина се окаже, че съм. Защо, по дяволите, изобщо трябва да си губя времето и да пиша прессъобщения за това дали съм мъж, или не? На феновете ми не им пука, нито пък на мен." Силен отговор, макар че конспираторите биха казали, че за подобна дързост са нужни топки.