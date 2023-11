Анджелина Джоли обвини световните лидери, че стават съучастници в убийствата на невинни

Според официални данни жертви на атаката в Израел вече надхвърлят 1 500 души, като сред тя има и деца, 240 са взети за заложници и отведени на територията на анклава. След атаката на екстремистите Израел започна да нанася ракетни удари по ивицата Газа, а по-късно обяви и сухопътна операция. Структурите на Хамас съобщиха за няколко хиляди убити.

"Това е умишлено бомбардиране на хванато в капан население, което няма къде да избяга", заяви Джоли в Instagram, публикувайки снимки от последствията от израелските удари. Припомняме, че тя от дълго време се занимава с инициативи в рамките на ООН като представител на световната организация.

"Газа е била затвор на открито в продължение на почти две десетилетия" и сега "се превръща в масов гроб, добави актрисата, като добави, че 40% от убитите са невинни деца.

Satellite images of Jabalia Camp before and after the Israeli strike. pic.twitter.com/GtpeueQomR