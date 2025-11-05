Анна-Мария е поредната жертва в "Traitors: Игра на предатели"

Напрежението в "Traitors: Игра на предатели" продължава да расте с наближаването на големия финал. Кръгът около Бачорски, Мая и Владо Николов насочи усилията си към отстраняване на Оля Малинова и Анна-Мария, докато двете дами се прицелиха в Ева, която се ползва с доверието на „капитана“. На последната кръгла маса Мая не последва плана на кръга си, което доведе до прецедент и отпадането на фокусникът Йордан Белев. Това накара Георги Коджабашев да заключи, че глава на системата от предатели е Бачорски, а наблюдателната Глория също заподозря тандема.

Снимка: bTV

Какво се случи?

Сутринта в Имението на тайните играчите очакваха да разберат коя е следващата жертва, без да знаят, че Оля е „убита“ пред очите на някои от тях. Водещият Владо Карамазов обяви, че тя е оставила „подарък“, което допълнително напрегна обстановката. Особено Бачорски, който постоянно настояваше за бързото ѝ отстраняване и събитията от предната вечер го провокираха да предупреди Мая да не действа самостоятелно, иначе „ще я изтипоса като предните двама“.

Още: Мисля, че ще умра: Екстремно преживяване в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

„Погребението“ на Оля се оказа поредната мисия за спечелването на сума за наградния фонд. Когато играчите пристигнаха на място, стана ясно че само осем от тях ще присъстват на „опелото“. Дани Петканов и Venci Venc’ останаха отвън с водещия Карамазов, от когото разбраха, условията на „завещание“ на Оля и се впуснаха в търсене на нейните „наследници“. След като групата идентифицира правилно само единият от „наследниците“ - Анна-Мария, всеки един от играчите заложи процент от сумата и да „наддава“ за мечтания щит. Ева предложи завидните 70% и взе щита, а участниците прибавиха едва 900лв. към наградния фонд.

Междувременно Мая продължи да държи Георги Коджабашев близо до себе си, оправдавайки се с „близостта“ им, което притесни Бачорски. В разговор с татуиста той дори подчерта: „Аз съм праведен в играта и пред себе си! Аз съм перфектен за предател, но не съм!“. Мая пък не скри, че разчита Коджабашев да застане на финала на нейна страна, ако тримата стигнат заедно до там и да я предпочете пред Бачорски при евентуално финално гласуване.

Снимка: bTV

Още: "Зловещо завещание" в "Traitors: Игра на предатели" определя "наследниците"

Владо Николов също се показа като силен стратег в играта, изграждайки свой „кръг на доверие“ за финала, в който ключова роля имат Мирела Илиева и Ева Веселинова. Той успя да убеди Ева да действа внимателно и да не се доверява напълно на Глория, сравнявайки я с „хаос“. Същевременно, Владо разговаря и с инфлуенсърската, опитвайки се да я привлече към стратегическа игра срещу „предателите“, но призна, че не може да разчита напълно на нея. В края на деня Владо изчисли, че ако на закуска липсват Мирела, Дани Петканов или Глория, това ще потвърди, че „Ако Бачорски и Мая са предатели, има голям шанс праведните да спечелим играта. Утре ще направя всичко възможно да взема щит, за да стигнем до развръзката на тази вълнуваща игра.“

Във вторник вечер Анна-Мария Граченова напусна стратегическата игра, след като стана жертва както на „предателите“ Бачорски и Мая, така и на тактиката на „праведните“, водени от Владо Николов. Останала без съюзници след отпадането на Оля Малинова, тя се изолира от останалите и прие съдбата си. Въпреки че Коджабашев се опита да промени хода на събитията на кръглата маса и да я защити, мнозинството, включително Venci Venc’ и Глория, гласуваха срещу нея, водени от стратегия, а не от убеждение. Седем гласа я извадиха от играта, като тя напусна с послание към останалите да се „събудят“ и да чуят истината.

Още: Емоционално сбогуване в "Traitors: Игра на предатели": Тино напусна предаването

Снимка: bTV

Съвсем естествено Коджабашев се превърна в евентуално следваща мишена на Бачорски и Мая. Татуистът е един от възможните им три избора за следващ „убит“ заедно с Мирела и Ева. Мая не се опълчи на номинацията на своя приятел, което накара Бачорски да й подхвърли с усмивка: „Да не ми пуснеш и на мен една бананова кора?!“. Кой няма да посрещне утрото в Трейтърс ще стане ясно следващия вторник от 20 часа по bTV.