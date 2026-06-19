Ариана Гранде честити рождения ден на "съвършения си син" (СНИМКИ)

Ариана Гранде отбеляза специален повод, като посвети поредица от публикации в Instagram Stories на своето куче Тулуза по случай неговия 13-и рожден ден. Певицата не скри обичта си към четириногия си любимец и го нарече "моят абсолютно съвършен син - най-великото живо създание на тази голяма, зелена Земя".

Първата снимка показва как Тулуза, смесена порода между бигъл и чихуахуа, изследва природата, докато гледа директно към камерата. Към кадъра Гранде написа емоционално послание, в което изрази безкрайната си любов към кучето.

В друга публикация тя сподели снимка на Тулуза, който копае в земята, придружена от краткия, но красноречив надпис: "Съвършено създание".

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Звездата публикува и множество архивни кадри от съвместните им пътувания по време на нейни турнета. На една от снимките Ариана е облегнала глава върху тази на Тулуза, докато двамата седят заедно на сцената. Друг кадър показва как певицата го държи в прегръдките си преди концерт. Сред публикациите имаше и видео, на което кучето се разхожда по сцената, както и снимки, на които си почива върху надуваем матрак.

Навсякъде с известната си "майка"

Тулуза отдавна е част от публичния живот на Ариана Гранде. Той е придружавал певицата на снимачната площадка на филма "Злосторница" в Лондон, а също се появява и във видеоклипа към хита "Thank U, Next". Дори е бил заедно с нея на корицата на списание "Vogue" през 2019 г. Същата година Гранде увековечава връзката си с любимеца, като си татуира неговото име върху ръката си.

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Публикацията за рождения ден на Тулуза идва в натоварен период за певицата. В момента тя е заета с концертното си турне "Eternal Sunshine Tour", а наскоро изнесе концерт в Crypto.com Arena в Лос Анджелис. Междувременно стана ясно, че Ариана Гранде и актьорът Итън Слейтър са прекратили връзката си след близо три години заедно. Според източници раздялата е преминала приятелски и двамата са запазили добри отношения, пише "People".