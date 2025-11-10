Бедствие в "Ергенът: Любов в рая": Неочаквана среща шокира всички (ВИДЕО)

В "Ергенът: Любов в рая" нищо не е сигурно до самия финал. Въпреки оформилите се двойки, чувствата се променят, а реалността може да е по-различна от очакваното. Вълненията и шокът не останаха на заден план в епизода от петък (7 ноември), когато Киара смело реши да покани Красимир на среща и то почти пред Шермин, която не скри ревността си и не спести коментарите си за певицата.

Между сърцето и разума

Киара открито показа радостта си пред всички от предстоящата среща, а участниците останаха в шок, след като разбраха, че Краси е приел поканата ѝ. "Очакваме бедствие", коментираха те ситуацията на сложния "любовен триъгълник" във вилата.

Темата на деня и вечерта бе именно неочакваната среща, а Шермин заяви, че според нея Киара напълно се е унизила, като определи поведението ѝ за жалко.

"Искам да ти се извиня, защото те подведох много грозно в началото, но в момента изпитвам чувства към теб", сподели Киара на Краси, признавайки грешката си.

Изглжда, че бизнесменът остана доста объркан след промяната, която видя в конкурентката на Шермин. Пред камерите Красимир призна, че разумът му казва, да остане с Шермин, но сърцето му крещи името на певицата. "Ако трябва да послушам сърцето си, изборът ми ще е Киара", сподели той.

Дали има опасност Киара да отмъкне Красимир от Шермин, предстои да разберем.

