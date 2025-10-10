Бившият годеник на Деми Ловато е арестуван за домашно насилие

Бившият годеник на Деми Ловато, Макс Ерих, е арестуван по обвинения в домашно насилие. 34-годишният актьор е бил задържан във Флорида и настанен в затвора на окръг Сейнт Луси в ранните часове на сряда, 8 октомври, потвърди изданието PEOPLE. Ерих е обвинен в домашно насилие и е арестуван по обвинение за нанасяне на побой на лице от семейство - на 65 или повече години.

Ерих, известен с ролята си в сериала The Young and the Restless, е бил освободен от ареста на следващия ден, след като е внесъл гаранция в размер на 1000 долара.

Според полицията, цитирана от TMZ се предполага се, че нападнатото лице е била майка му. Във вечерта на предполагаемия инцидент актьорът на няколко пъти е осъществил включване на живо в социалните мрежи, на които се вижда и майка му, но не е потвърдено, че именно тя е била потърпевша.

Какво се случва по-рано?

В дните преди ареста си Ерих публикувал хаотични съобщения в социалните мрежи. Последната му публикация в Instagram била снимка на екрана от приложението Notes, на която се виждало съобщение с текста: „Сърцето ми е разбито". В описанието към кадъра той споделил телефонния номер на майка си и помолил последователите си да ѝ изпратят пари. Коментарите под публикацията са изпълнени с притеснения от страна на неговите фенове и последователи. Един от тях го насърчил да потърси помощ, информират от People.

Ерих, който е най-известен с ролята си в сериала The Young and the Restless, предложи брак на Ловато, 33-годишна, през 2020 г. само четири месеца след като започнаха да се срещат. Решението за раздяла е било трудно, според информация на онлайн изданието, но те „са решили да поемат по отделни пътища, за да се съсредоточат върху своите кариери“.

През месец май тази година Деми се омъжи за музиканта Джутс на интимна церемония в Калифорния. Междувременно Ерих продължава да се изявява като актьор и музикант, въпреки че арестът му вероятно ще повлияе не само на личния му живот, но и на кариерата.