Братът на Бионсе живее във фургон и пита: Тя защо не ме обича?

Пред изданието The Sun майката на Никсън споделя, че момчето често говори за сестра си Бионсе и я пита: "Тя защо не ме обича?". "Тя има милиарди и закупи най-скъпата къща в Калифорния, която се намира само на 10 мили (16 км, бел.ред.) от мястото, на което живеем ние", добавя Александра в интервюто. По-натам в материала самотната майка признава, че няма никакъв контакт с Бионсе. "Това е просто една човешка история. Понякога сядам в банята и плача, защото не знам как да му помогна да бъде личност. И все пак вярвам, че нашите деца и внуци ще бъдат по-добри човешки същества от нас.", завършва разказа си Александра Райт.

Никсън Ноулс сега е на 13 години. Обществото разбра, че той е брат на Бионсе, след като през 2010 г. бе направен тест за бащинство.

#MathewKnowles’ 12-year-old son Nixon is growing up! His mom #AlexsandraWright shared new pics of them in France for a family friend’s wedding. Sweet! #YBFKids



Mathew Knowles was found to be the father of Nixon after a 2010 paternity test. https://t.co/DAr2xuCt1r pic.twitter.com/qi9lcrbKgq