След скандала в салоните за красота: ИТН извади от чекмеджето спорния законопроект срещу медиите (ВИДЕО)

След скандала с незаконното заснемане на жени в салони за красота и гинекологични кабинети от ИТН извадиха от чекмеджето спорния си законопроект срещу медиите, който в края на миналата година беше оттеглен следи обществено недоволство и съмнения за намеса в медиите. От партията на Слави Трифонов днес оправдаха своята законодателна инициатива и посочиха, че са искали да има превенция именно срещу порнографските заснемания, които скандализираха обществото в последните дни.

"Тук гледам Actualno.com специално са изкарали стремежа на Българския фонд за жените, които казват, че законодателството издижа - "защитете жените и момичетата". ИТН предложи промени в Наказателния кодекс. Всички скочиха, че ние сме щели да вкарваме журналистите в затвора. Не, сега, че се случват такива неща, са ясното доказателство, че ИТН се стремеше да гарантира превенция", добави заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.

Според него всеки може да го снима като депутат на улицата пред Народното събрание и да му задава въпроси, но той е против да се снимат децата и имуществото му.

Какво беше предложението?

Припомняме, че през есента от ИТН предложиха скандален законопроект, той мина на първо четене на комисия, но заради широко обществен отзвук той беше изтеглен.

Те предлагаха следния текст: "Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева".

ИТН са против редовен бюджет

От партията на Слави трифонов са против редовен бюджет в предизборна обстановка, заради риска от наддаване, което може да доведе до "капитулиране на държавата".

"Бюджет няма да има. Това да е ясно. След като една политическа формация с провален финансов министър крещяха, че бюджетът е лош, той продължи да бъде лош, той падна, след което падна и правителството. Сега същите тези казват, че бюджетът може да е бил лош, но е хубаво да го приемете, защото трябва да постъпим държавнически", каза още Балабанов.

