Този път стотачки: Хванаха фалшиво евро в Самоков

Хванаха фалшиви евростотачки в Самоков, съобщиха от ОДМВР София. Около 13 часа вчера управител на търговски обекти в Самоков подал сигнал в полицията за прокарани в обращение четири банкноти с номинал 100 евро, за които впоследствие е установил, че са фалшиви.

Полицейските служители предприели активни оперативно-издирвателни действия, в хода на които бързо влезли в дирите на двама самоковци, закупили стоки с неистинските банкноти.

При извършеното претърсване в колата на единия били открити още две неистински банкноти от по 100 евро.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 244 от НК. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

