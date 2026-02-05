Новата голяма звезда на Лудогорец: Мачовете с Левски ще са тежки, но целта ни е да вдигнем титлата и Купата!

Новата голяма звезда на Лудогорец Петър Станич коментира представянето на „орлите“ по време на финала за Суперкупата на България срещу Левски. Сръбският офанзивен полузащитник говори пред колегите от „Спортал“ като обърна внимание и на предстоящите два двубоя срещу „сините“ в турнира за Купата на страната и Първа лига. По думите му разградчани ги очакват два много тежки двубоя, но целта им е да вдигнат и двете отличия в края на сезона.

Петър Станич се представя страхотно в Лудогорец

Петър Станич се представя страхотно откакто пристигна в Лудогорец през лятото. До момента 24-годишният халф има на сметката си общо 32 мача за „орлите“ във всички турнири. В тях той се е отчел с 11 попадения, а също така е направил и 8 асистенции. Сърбинът също така е голмайстор на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа със 7 попадения.

„Трябва да запазим манталитета си и да продължаваме по същия начин“

„В мач, който играеш за трофей, винаги очакваш да е труден. Искахме да победим и го направихме. Знаем, че предстоящите двубои с Левски ще бъдат тежки. Няма как да е друго. Трябва да запазим манталитета си и да продължаваме по същия начин. Знаем, че не е възможно да печелиш всеки мач, но нашата цел е да вдигнем титлата и Купата. Не очакваме нищо по-малко от това“, заяви звездата на българския шампион.

