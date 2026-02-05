След принцесата, и кралицата на Холандия се записа за военна служба (ВИДЕО)

Нидерландската кралица Максима става резервист в армията на страната. Това се случи, след като тя доброволно се записа за военна служба, съобщи Кралският двор в Хага, предаде ДПА.

Местните медии отразиха първия ден от военната служба на 54-годишната съпруга на краля на Нидерландия Вилем-Александър, пишат още от Кралския двор.

След като премине кратко военно обучение се очаква кралицата да служи известно време във Въоръжените сили на Нидерландия.

Примерът на принцесата

Кралица Максима последва примера на най-голямата си дъщеря - нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия, която вече завърши основното си военно обучение и също стана резервист.

По думите на Амалия тя възнамерява да съчетава почасовата военна служба с продължаване на висшето си образование.

След като Амалия завърши общото си военно обучение, беше повишена в чин ефрейтор. След нейното записване броят на новите студенти в Колежа по отбрана се удвои.

Кралица Максима вече участва в учение на граничната полиция през октомври миналата година, по време на което носеше камуфлажна униформа и беше с боядисано лице, предаде БТА.

Резервистите в Нидерландия могат да бъдат мобилизирани при извънредни ситуации, като наводнения или в случай на война.

Крал Вилем-Александър също има дълга история във въоръжените сили. Той е завършил военната си служба в Кралския нидерландски флот.

Министерството на отбраната на страната е в разгара на мащабна кампания за набиране на кадри за армията на фона на нарастващото глобално напрежение. Министерството иска да увеличи кадровия си потенциал от 80 000 на 100 000 души до 2030 г.