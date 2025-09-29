Брус Спрингстийн: Живеем в особено опасни времена, трябва да се борим за Америка

Един от най-популярните съвременни американски изпълнители и автор на песни, Брус Спрингстийн, изрази безпокойство за случващото се в света. Той излезе на сцената след премиерата на филма "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" на Нюйоркския филмов фестивал снощи, за да изпълни изненадващо песента си "Land of Hope and Dreams". Преди да изпълни парчето на акустична китара, Спрингстийн се възползва от възможността да сподели мнението си за филма, в който Джереми Алън Уайт играе ролята на самия музикант. Спрингстийн благодари на актьора за това, че "играе много по-добре от самия него".

Музикантът почете и покойните си родители, Дъглас "Дъч" Спрингстийн и Адел Спрингстийн, които във филма са изиграни от неотдавнашния носител на "Еми" Стивън Греъм и Габи Хофман. "Те вече не са сред нас, затова е хубаво да имаме този филм", каза той.

"Живеем в особено опасни времена"

Снимка: Getty Images

След като благодари на многобройните хора, участвали във филма, Спрингстийн превърна речта си в политическа. "В наши дни имаме ежедневни събития, които ни напомнят, че живеем в особено опасни времена", каза Спрингстийн пред публиката. "Прекарах живота си на път, пътувах по целия свят като музикален посланик на Америка, опитвайки се да измеря разстоянието между американската реалност, където често не успяваме да постигнем идеалите си за американската мечта", каза още той и добави: "Но за много хора там тя продължава да бъде земя на надежда и мечти, а не на страх, разделение, правителствена цензура или омраза. За тази Америка си струва да се борим. Именно в този дух", съобщава БГНЕС.

Припомняме, че на последните президентски избори в САЩ Спрингстийн публично подкрепи Камала Харис.