България ме обича, не се чувствам като чужденец: Денисиньо след победата в "Hell's Kitchen"

Големият победител в тазгодишното издание на "Hell's Kitchen" Денисиньо все още не може да повярва на случилото се в предаването. Той обясни, че където и да отиде, хората го разпознават. По думите му, много хора изразяват желание да се снимат с него и дори да им даде автограф. Децата също се радват, когато го срещнат. "Не мога да повярвам, защото когато излязох от "Hell's Kitchen", не знаех, че България ще подкрепи толкова един чужденец.", сподели той в интервю за "На кафе" в сряда, 24 юни.

"Хората много ме подкрепят. България ми показа огромно уважение и затова много обичам страната.", каза още Денисиньо.

Освен на лятна почивка, шампионът от Кухнята на Ада се е отдал и на пътувания, свързани с кулинарни демонстрации - както той казва "готварско шоу". "Имам много работа. Пътувам из цяла България. Много ми е интересно, защото се запознавам с нови хора, а аз обичам да се срещам с нови хора. Това ми е голямо удоволствие освен самото готвене."

Снимка: Hell's Kitchen Bulgaria/Facebook

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За мечтите и бъдещите планове

Въпреки че шампионът на осми сезон от 20 години е в кухнята, той подчерта, че има голямо желание да се развива все повече и да се самоусъвършенства. "Човек се учи, докато е жив. Мисля, че и аз имам още много да уча... Надявам се да работя и в по-големи ресторанти в България."

Засега не обмисля идея за собствен ресторант, но пък има по-малка и също толкова хубава мечета: "Искам да си отворя една каравана - това ми е идеята засега."

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Въпреки натовареното си ежедневие, което включва готвене по 12-14 часа, дори повече понякога, Денисиньо сподели, че намира време и за почивка.