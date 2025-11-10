Да намериш истинска любов в риалити е възможно: Чефо от "Диви и красиви" разбива стереотипи (СНИМКИ)

Въпреки, че зрителите често са предубедени относно романтичните риалити формати, актьорът Стефан Попов - Чефо, разбива стереотипите. Той и половинката му Ванеса, чиято връзка започна в предаването "Диви и красиви" доказаха, че да изградиш силна връзка, която да продължи и след конкретния тв формат, не е невъзможно.

"Изключително съм щастлив, че за първи път имам дългосрочна връзка в живота си", сподели Чефо в интервю за NOVA, в рубриката "Тук и сега". Въпреки че не знае какво ще му поднесе живота, той има приятно усещане за бъдещето си с Ванеса, с която вече живее заедно.

"Тя ме прави по-добър човек", откровен е актьорът, като подчерта, че е изключително променен, откакто е с бизнес дамата.

"Вярвам че подобни контакти и връзки са нужни на всеки човек.", убеден е Стефан.

И двамата обожават да пътуват, а след шоуто посещават много дестинации заедно. От интервюто стана ясно, че като двойка вече са планирали и следващите си пътешествия, едно от които е до Полша.

Чефо обясни, че "пътуването не винаги изисква много средства" и не означава непременно "да си направиш селфи на басейна в Дубай" или да си "снимаш чинията с това, което си си поръчал". "Моят начин е с малко разходи, опознавайки културите", сподели актьорът за пътуванията си в чужбина.

Трудностите като начин да израснеш

Преди да открие своята страст към създаването на видео съдържание и личния си подкаст, Стефан смята, че бъдещето му е било в актьорската кариера. След като завършва НАТФИЗ, участва в редица телевизионни сериали и реалити предавания, Днес Чефо продължава да вдъхновява със своята неподправеност, самоирония и автентичност.

"Вярвам, че всяко нещо, което ни се случва, се случва с причина и тези неща, които са извън нашия контрол, трябва да ги приемем и прегърнем. Това е нещо което се учи цял живот", споделя Чефо.

