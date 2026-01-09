Вучич: Не успяхте да ме свалите от власт, аз не съм Слободан Милошевич (ВИДЕО)

„Направихте всичко възможно, за да ме свалите от власт миналата година, с много други външни фактори, инвестирани милиарди евро, не успяхте. Аз не съм вашият Слободан Милошевич, не съм нито наивен, нито глупав, за да ви вярвам“, каза сръбският президент Александър Вучич във видео в Instagram, предаде македонската медия "Нова Македония". Относно потенциален агресор срещу Сърбия - сръбският президент казва, че ще поддържа мира. "Ще бъдем готови да дадем адекватен отговор на всеки потенциален агресор. Свободата е най-важното нещо за един сърбин“, каза Вучич във видеото.

Готви се да е отново премиер

Вучич заяви снощи, че се надява да не бъде министър-председател на Сърбия след следващите парламентарни избори, но не изключи тази възможност, заявявайки, че всичко зависи от това какво показват проучванията на общественото мнение. „Тази възможност съществува, в случай че проучванията на общественото мнение покажат, че Сърбия би тръгнала в грешна посока, ако аз не бях този кандидат“, каза Вучич пред местните медии.

Като се има предвид, че вторият президентски мандат на Вучич приключва и той вече няма право да се кандидатира отново, той на практика потвърди спекулациите, че ще се опита да се бори за поста на глава на правителството, съобщиха белградските медии. ОЩЕ: Вучич уж не иска да е премиер, но може би ще се кандидатира