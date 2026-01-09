Проблем за Левски: Кристиан Димитров остава на „Герена“, но само до лятото

Сагата около бъдещето на един от основните защитници на Левски Кристиан Димитров продължава с пълна сила. Както е известно, централният бранител има договор с клуба до края на настоящия сезон. Шефовете на „сините“ на няколко пъти му предложиха да го преподпише, но той упорито отказва. В крайна сметка стана ясно, че националът на България ще остане на стадион „Георгио Аспарухов“, но само до лятото. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Кристиан Димитров иска да опита късмета си в чужбина

Според информациите Кристиан Димитров иска да опита късмета си в чужбина. 28-годишният централен защитник игра зад граница между февруари 2020-та и януари 2023-та. Първоначално той бе в хърватския Хайдук Сплит, но не успя да се наложи в състава и бе пратен под наем в румънския ЧФР Клуж. Димитров успя да стане шампион на северната ни съседка, но ръководството на Клуж не пожела да го задържи и го върна на Хайдук. Впоследствие договорът му с хърватите изтече и не бе подновен.

Бранителят има близо 100 мача за Левски

По този начин Кристиан Димитров се озова в Левски в началото на 2023 година. Той бързо се превърна в основен защитник на „сините“ като до момента е изиграл общо 91 двубоя за столичния гранд във всички турнири. В тях централният бранител се отличи с осем попадения и три асистенции. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на българския национал е 2,2 милиона евро.

