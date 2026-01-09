Тръмп обяви наземни удари по Мексико в скоро време (ВИДЕО)

Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да се гледа какво се е случило с тази страна. Неутрализирахме 97% от наркотиците, идващи по море, и сега ще започнем наземни удари по картелите. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в обширно интервю за Fox News.

Според Тръмп САЩ вече са блокирали огромната част от доставките на наркотици по море и сега възнамеряват да разширят операциите си и по суша. Той определи ситуацията в страната като "тъжна", тъй като наркокартелите на практика я контролират.

В интервюто Тръмп засегна и задържания от американските сили танкер "Маринера" от сенчестия флот, превозващ санкциониран петрол. Той коментира, че руснаците не са се намесили да го защитят с подводницата си и военните си кораби в близост, а бързо са напуснали мястото.

Що се отнася до Венецуела, Тръмп описа как добре е протекла американската операция там, добавяйки, че сваленият венецуелски лидер Николас Мадуро се е намирал в добре укрепена зона с голямо военно присъствие, но независимо от това действията на американските военни са били много ефикасни и са извършенни без жертви от тяхна страна. Той допълни, че са били убити кубински военни, които са подкрепяли венецуелския режим. Новата власт във Венецуела е изпълнила всички искания на САЩ, включително освобождаването на политически затворници, каза още той, като наблегна и на приходите от петрол в страната, които възлизат на милиарди.

Тръмп коментира и ситуацията в Куба, която по думите му е напълно зависима от Венецуела за финансиране и доставки на петрол, и че без подкрепа от страна на Венецуела Хавана не може да съществува в сегашния си вид.

Тръмп не пропусна да говори и за Иран, като подчерта, че ако властите там прибегнат до брутално потушаване на протестите, САЩ са готови да нанесат "много силен удар".

