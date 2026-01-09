Лайфстайл:

Тръмп обяви наземни удари по Мексико в скоро време (ВИДЕО)

09 януари 2026, 12:32 часа 269 прочитания 0 коментара
Тръмп обяви наземни удари по Мексико в скоро време (ВИДЕО)

Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да се гледа какво се е случило с тази страна. Неутрализирахме 97% от наркотиците, идващи по море, и сега ще започнем наземни удари по картелите. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в обширно интервю за Fox News.

Според Тръмп САЩ вече са блокирали огромната част от доставките на наркотици по море и сега възнамеряват да разширят операциите си и по суша. Той определи ситуацията в страната като "тъжна", тъй като наркокартелите на практика я контролират.

В интервюто Тръмп засегна и задържания от американските сили танкер "Маринера" от сенчестия флот, превозващ санкциониран петрол. Той коментира, че руснаците не са се намесили да го защитят с подводницата си и военните си кораби в близост, а бързо са напуснали мястото. Още: Тръмп: Руската подводница бързо офейка при появата на американските части (ВИДЕО)

Що се отнася до Венецуела, Тръмп описа как добре е протекла американската операция там, добавяйки, че сваленият венецуелски лидер Николас Мадуро се е намирал в добре укрепена зона с голямо военно присъствие, но независимо от това действията на американските военни са били много ефикасни и са извършенни без жертви от тяхна страна. Той допълни, че са били убити кубински военни, които са подкрепяли венецуелския режим. Новата власт във Венецуела е изпълнила всички искания на САЩ, включително освобождаването на политически затворници, каза още той, като наблегна и на приходите от петрол в страната, които възлизат на милиарди.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп коментира и ситуацията в Куба, която по думите му е напълно зависима от Венецуела за финансиране и доставки на петрол, и че без подкрепа от страна на Венецуела Хавана не може да съществува в сегашния си вид.

Още: Върховният лидер на Иран заплаши Тръмп и обяви, че ще се лее гражданска кръв (ВИДЕО)

Тръмп не пропусна да говори и за Иран, като подчерта, че ако властите там прибегнат до брутално потушаване на протестите, САЩ са готови да нанесат "много силен удар".

Захарова: Тръмп се съгласи да освободи двама руски граждани от екипажа на танкера "Маринера"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Мексико война Мексико
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес