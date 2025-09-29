Даниел Петканов във връзка с участничка от "Traitors: Игра на предатели" (СНИМКИ)

От известно време се носят упорити слухове, че Даниел Петканов, известен като Лудия репортер, има нова половинка, която също е популярно лице. Става въпрос за моделката Глория Петкова. Техните романтични отношения най-вероятно са започнали по време на снимките на предаването "Traitors: Игра на предатели". Последните кадри, които двамата качиха в социалните мрежи, потвърждават, че те са повече от приятели.

Как се издадоха

Снимките и видеата, споделени преди броени часове от тях двамата, са направени по време на вчерашния грандиозен концерт на Роби Уилямс на Националния стадион в София. Даниел и Глория вече не се крият, видимо интимничат и се държат за ръце. Разбираемо, последваха лайкове и коментари, като много от потребителите отбелязаха, че си отиват и са чудесна двойка.

Припомняме, че Даниел Петканов беше женен за Александра Богданска, от която има син - Габриел. Глория също има един брак зад гърба си - с Методи Велинов, от когото има дъщеря - Анабел. Запознати твърдят, че Петкова се е развела официално в началото на тази година, тъй като отношенията с варненския бизнесмен от доста време не вървели. Интересен факт е, че техните деца са само с няколко месеца разлика във възрастта - Анабел е родена през септември 2018, а Габриел – през януари 2019.