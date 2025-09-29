Войната в Украйна:

Даниел Петканов във връзка с участничка от "Traitors: Игра на предатели" (СНИМКИ)

29 септември 2025, 17:21 часа 0 коментара
Даниел Петканов във връзка с участничка от "Traitors: Игра на предатели" (СНИМКИ)

От известно време се носят упорити слухове, че Даниел Петканов, известен като Лудия репортер, има нова половинка, която също е популярно лице. Става въпрос за моделката Глория Петкова. Техните романтични отношения най-вероятно са започнали по време на снимките на предаването "Traitors: Игра на предатели". Последните кадри, които двамата качиха в социалните мрежи, потвърждават, че те са повече от приятели. 

Как се издадоха

Снимките и видеата, споделени преди броени часове от тях двамата, са направени по време на вчерашния грандиозен концерт на Роби Уилямс на Националния стадион в София. Даниел и Глория вече не се крият, видимо интимничат и се държат за ръце. Разбираемо, последваха лайкове и коментари, като много от потребителите отбелязаха, че си отиват и са чудесна двойка. 

Припомняме, че Даниел Петканов беше женен за Александра Богданска, от която има син - Габриел. Глория също има един брак зад гърба си - с Методи Велинов, от когото има дъщеря - Анабел. Запознати твърдят, че Петкова се е развела официално в началото на тази година, тъй като отношенията с варненския бизнесмен от доста време не вървели. Интересен факт е, че техните деца са само с няколко месеца разлика във възрастта - Анабел е родена през септември 2018, а Габриел – през януари 2019.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Даниел Петканов Глория Петкова
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес