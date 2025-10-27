Деми Мур: Исках да докажа, че кариерата и майчинството могат да вървят заедно

Филмовата звезда Деми Мур призна, че се е чувствала „не на място“ в Холивуд след раждането на децата си. 62-годишната актриса винаги е отказвала да избира между кариера в киноиндустрията и майчинството, но сега признава, че подход е добавил допълнително напрежение върху нея. Деми Мур има три дъщери – 37-годишната Румър, 34-годишната Скаут и 31-годишната Талула – от бившия си съпруг Брус Уилис.

По време на сесия с въпроси и отговори с Джиа Толентино на фестивала New Yorker тя сподели: „За мен това е едно от многото неща, които просто ми се струваха нелогични. И затова се опитах да се противопоставя, като казах: „Защо не? Защо не можеш да имаш и двете?“ Но с това, мисля, дойде и много напрежение, което си наложих, за да докажа, че е възможно“.

Снимка: Getty Images

Деми Мур всъщност е била бременна със Скаут, когато снимала „Доблестни мъже“, юридическата драма от 1992 г., и актрисата вярва, че Том Круз, нейният партньор в филма, всъщност се е чувствал „неудобно“ от бременността ѝ по време на предпродукцията. „Мисля, че Том се чувстваше доста неудобно. Аз всъщност се чувствах добре. Аз се движех, нали? Но можех да усетя, че той се чувстваше малко неловко“, заяви тя.

Снимка: Getty Images

Деми Мур си спомни, че се е чувствала не на място в киноиндустрията, след като е родила дъщерите си. „Бях снимала „Ангелите на Чарли“ и имаше много разговори около тази сцена в бикини, и всичко беше много преувеличено, много се говореше за това как изглеждам. И тогава разбрах, че сякаш няма място за мен. Не се чувствах като чужда. По-скоро имах чувството, че не съм на 20, не съм на 30, но все още не бях това, което те възприемаха като майка. Къде е моето място? Беше време, което не беше мъртво, но се чувстваше празно“, каза тя пред списание Interview.

