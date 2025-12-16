Нова партия да управлява страната и каква е подкрепата за Радев: Проучване

40.3% от бългаерите искат на политическата сцена да се появи нова партия, около която да бъде формирано управление на страната. Това показва изследване на "Алфа рисърч", проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна в периода 5 - 12 декември 2025 г. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. Проучването е реализирано със средства на агенцията.

Липсва ясна представа, а още по-малко консенсус – каква трябва да е тя. Ако Румен Радев излезе лично със свой политически проект, той може да привлече около половината от тези 40%. Останалите 20 на сто се разпръскват между различни други хипотетични проекти.

7.6% смятат, че управлението трябва да е формирано около ГЕРБ и ДПС - Ново Начало. 16 на сто са за управление около ГЕРБ, но без ДПС - Ново начало и за управление, изградено около други от настоящите партии, без тези две.

Кой би влязъл в парламента?

При едни евентуални избори днес, в парламента биха влезли шест политически сили. ГЕРБ биха получили подкрепата на 21,4% от твърдо решилите да гласуват - спад от малко над 4 процентни пункта спрямо предходни измервания.

На второ място се нареждат ПП-ДБ с 17.8%, като коалицията отбелязва ръст от близо 4 пункта след подкрепата си за масовите протести в началото на декември.

Трета политическа сила остава "Възраждане" с 11,6%, а ДПС - Ново начало заема четвърта позиция с 9.4% от гласовете на заявилите готовност да участват във вот.

БСП и ИТН, които бяха част от управляващата коалиция, са сред най-засегнатите от динамиката в обществените нагласи и се движат около парламентарната бариера - съответно с 4.9% и 3.8%. МЕЧ събира 4.2% и към момента е сред формациите с несигурни шансове за влизане в следващия парламент.

"Величие" - 2.1% и АПС - 1.6% остават под прага за парламентарно представителство.